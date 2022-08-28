https://ria.ru/20220828/konsul-1812650299.html

СМИ: в Бразилии выпустили немецкого консула, задержанного из-за смерти мужа

СМИ: в Бразилии выпустили немецкого консула, задержанного из-за смерти мужа - РИА Новости, 28.08.2022

СМИ: в Бразилии выпустили немецкого консула, задержанного из-за смерти мужа

Суд в Бразилии освободил немецкого консула Уве Херберта Хана, ранее задержанного после смерти мужа, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T02:33

2022-08-28T02:33

2022-08-28T10:41

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Суд в Бразилии освободил немецкого консула Уве Херберта Хана, ранее задержанного после смерти мужа, передает агентство Рейтер.Прокуратура Рио-де-Жанейро сообщила агентству, что к ней еще не обращались для предъявления обвинений.Ранее в августе агентство Франс Пресс сообщило, что полиция Бразилии задержала Хана за то, что он якобы убил своего мужа, подданного Бельгии Вальтера Анри Максимильяна Биота, а затем попытался скрыть преступление. Сам консул заявил властям, что его мужу стало плохо, он упал и ударился головой, после чего умер. Однако полиция заявила о наличии улик, указывающих на то, что Биота избили.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/lgbt-1807231477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, бразилия, германия