02:33 28.08.2022 (обновлено: 10:41 28.08.2022)
СМИ: в Бразилии выпустили немецкого консула, задержанного из-за смерти мужа
Reuters: суд в Бразилии освободил немецкого консула Хана, задержанного из-за смерти мужа
© AFP 2022 / Andre BorgesПодъезд дома в Рио-де-Жанейро в котором скончался бельгиец Вальтер Анри Максимилиан Биот, муж консула Германии в Бразилии Уве Херберта Хана
Подъезд дома в Рио-де-Жанейро в котором скончался бельгиец Вальтер Анри Максимилиан Биот, муж консула Германии в Бразилии Уве Херберта Хана
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Суд в Бразилии освободил немецкого консула Уве Херберта Хана, ранее задержанного после смерти мужа, передает агентство Рейтер.
"Его (Хана. — Прим. ред.) освобождение, подтвержденное управлением тюрем штата Рио-де-Жанейро, произошло после того, как судья Роза Хелена Гита постановила, что прокуратура пропустила первоначальный срок для предъявления обвинений", — говорится в сообщении агентства.
Прокуратура Рио-де-Жанейро сообщила агентству, что к ней еще не обращались для предъявления обвинений.
Ранее в августе агентство Франс Пресс сообщило, что полиция Бразилии задержала Хана за то, что он якобы убил своего мужа, подданного Бельгии Вальтера Анри Максимильяна Биота, а затем попытался скрыть преступление. Сам консул заявил властям, что его мужу стало плохо, он упал и ударился головой, после чего умер. Однако полиция заявила о наличии улик, указывающих на то, что Биота избили.