https://ria.ru/20220828/dugina-1812719935.html

Граффити с портретом Дугиной появилось в центре Белграда

Граффити с портретом Дугиной появилось в центре Белграда - РИА Новости, 28.08.2022

Граффити с портретом Дугиной появилось в центре Белграда

Граффити с убитой в Москве политологом Дарьей Дугиной появилось в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T16:25

2022-08-28T16:25

2022-08-28T16:36

в мире

россия

сербия

одинцовский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр дугин

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812721635_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_beedacecbde3a91fda48c14d47627fde.jpg

БЕЛГРАД, 28 авг - РИА Новости. Граффити с убитой в Москве политологом Дарьей Дугиной появилось в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.Граффити появилось на лестнице Бранкова моста через реку Сава в центре города. Портрет погибшей размещен на фоне полосок российского и сербского флагов, а также надписи на русском языке: "Русская смерть это девушка, которая улетает в небо. Белые косички и августовские дожди".Его автором стал известный в Сербии художник Даниел "Дача" (художник скрывает свою фамилию). Через несколько дней после создания мурала он объявил журналистам, что лицо погибшей получилось плохо, и его надо перерисовать. После этого он закрасил лицо, написал рядом, что "работа ведется" и пообещал доделать работу.Журналист и политолог Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220824/dugina-1811766989.html

россия

сербия

одинцовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сербия, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр дугин, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной