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Граффити с портретом Дугиной появилось в центре Белграда - РИА Новости, 28.08.2022
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Граффити с портретом Дугиной появилось в центре Белграда
Граффити с портретом Дугиной появилось в центре Белграда - РИА Новости, 28.08.2022
Граффити с портретом Дугиной появилось в центре Белграда
Граффити с убитой в Москве политологом Дарьей Дугиной появилось в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T16:25
2022-08-28T16:36
в мире
россия
сербия
одинцовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр дугин
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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БЕЛГРАД, 28 авг - РИА Новости. Граффити с убитой в Москве политологом Дарьей Дугиной появилось в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.Граффити появилось на лестнице Бранкова моста через реку Сава в центре города. Портрет погибшей размещен на фоне полосок российского и сербского флагов, а также надписи на русском языке: "Русская смерть это девушка, которая улетает в небо. Белые косички и августовские дожди".Его автором стал известный в Сербии художник Даниел "Дача" (художник скрывает свою фамилию). Через несколько дней после создания мурала он объявил журналистам, что лицо погибшей получилось плохо, и его надо перерисовать. После этого он закрасил лицо, написал рядом, что "работа ведется" и пообещал доделать работу.Журналист и политолог Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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в мире, россия, сербия, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр дугин, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной
В мире, Россия, Сербия, Одинцовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Дугин, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
16:25 28.08.2022 (обновлено: 16:36 28.08.2022)
 
Граффити с портретом Дугиной появилось в центре Белграда

Граффити с убитой в Москве политологом Дарьей Дугиной появилось в центре Белграда

© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с портретом Дугиной в центре Белграда
Граффити с портретом Дугиной в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с портретом Дугиной в центре Белграда
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 авг - РИА Новости. Граффити с убитой в Москве политологом Дарьей Дугиной появилось в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Граффити появилось на лестнице Бранкова моста через реку Сава в центре города. Портрет погибшей размещен на фоне полосок российского и сербского флагов, а также надписи на русском языке: "Русская смерть это девушка, которая улетает в небо. Белые косички и августовские дожди".
Поминальное мероприятие в память об убитой журналистке Дарье Дугиной в Вероне - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 11:06
В центре Вероны почтили память Дарьи Дугиной
Его автором стал известный в Сербии художник Даниел "Дача" (художник скрывает свою фамилию). Через несколько дней после создания мурала он объявил журналистам, что лицо погибшей получилось плохо, и его надо перерисовать. После этого он закрасил лицо, написал рядом, что "работа ведется" и пообещал доделать работу.
Журналист и политолог Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
"Папа, я чувствую себя воином". Прощание с Дарьей Дугиной
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре Останкино в Москве
1 из 13

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

Люди перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
2 из 13

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

Председатель Совета директоров группы компаний Царьград Константин Малофеев, философ Наталья Мелентьева и лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин (слева направо) на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
3 из 13

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
4 из 13

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

Лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
5 из 13

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

Люди перед прощанием с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
6 из 13

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
7 из 13

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин (слева) и председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий во время церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
8 из 13

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
9 из 13

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

Люди перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
10 из 13

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
11 из 13

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
12 из 13

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

Мужчина держит в руках букет роз перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
13 из 13

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 13

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 13

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 13

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 13

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
В миреРоссияСербияОдинцовский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр ДугинДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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