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В Запорожской области выявили пособника украинских войск - РИА Новости, 27.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/zaporozhe-1812558028.html
В Запорожской области выявили пособника украинских войск
В Запорожской области выявили пособника украинских войск - РИА Новости, 27.08.2022
В Запорожской области выявили пособника украинских войск
Пособник украинских войск выявлен в городе Днепропрудное, он успел выехать за пределы Запорожской области, изъят арсенал оружия, сообщило МВД области. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T16:13
2022-08-27T16:13
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Пособник украинских войск выявлен в городе Днепропрудное, он успел выехать за пределы Запорожской области, изъят арсенал оружия, сообщило МВД области.МВД получило информацию о жителе города Днепрорудное Васильевского района Запорожской области, который подозревается в пособничестве террористической деятельности вооруженным формированиям Украины. Было установлено его место жительства, выяснилось, что подозреваемый выехал за пределы области, отметили в ведомстве."При осмотре жилища было обнаружено и изъято: пять комплектов военной формы ВСУ, две маскировочные сетки, китель с наградами ВСУ Украины, восемь удостоверений к различным медалям, палатка армейская, шесть дымовых шашек, штык нож АКМ, два ножа в ножнах, во дворе обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, деревянный ящик, в котором находились патроны калибром 7,62 мм – 360 штук, крупнокалиберные патроны, калибром 14,7 мм – 15 штук, один крупнокалиберный патрон 30 мм, все указанное изъято", - указывают в МВД области.Местонахождение подозреваемого установлено, идут оперативно-профилактические мероприятия.
https://ria.ru/20220827/deti-1812491728.html
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запорожская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
16:13 27.08.2022
 
В Запорожской области выявили пособника украинских войск

В Запорожской области выявили пособника украинских войск, у него изъяли арсенал оружия

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ на Украине
Военнослужащие ВС РФ на Украине - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Пособник украинских войск выявлен в городе Днепропрудное, он успел выехать за пределы Запорожской области, изъят арсенал оружия, сообщило МВД области.
МВД получило информацию о жителе города Днепрорудное Васильевского района Запорожской области, который подозревается в пособничестве террористической деятельности вооруженным формированиям Украины. Было установлено его место жительства, выяснилось, что подозреваемый выехал за пределы области, отметили в ведомстве.
"При осмотре жилища было обнаружено и изъято: пять комплектов военной формы ВСУ, две маскировочные сетки, китель с наградами ВСУ Украины, восемь удостоверений к различным медалям, палатка армейская, шесть дымовых шашек, штык нож АКМ, два ножа в ножнах, во дворе обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, деревянный ящик, в котором находились патроны калибром 7,62 мм – 360 штук, крупнокалиберные патроны, калибром 14,7 мм – 15 штук, один крупнокалиберный патрон 30 мм, все указанное изъято", - указывают в МВД области.
Местонахождение подозреваемого установлено, идут оперативно-профилактические мероприятия.
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