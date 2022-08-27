https://ria.ru/20220827/zaporozhe-1812558028.html
В Запорожской области выявили пособника украинских войск
В Запорожской области выявили пособника украинских войск - РИА Новости, 27.08.2022
В Запорожской области выявили пособника украинских войск
Пособник украинских войск выявлен в городе Днепропрудное, он успел выехать за пределы Запорожской области, изъят арсенал оружия, сообщило МВД области. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T16:13
2022-08-27T16:13
2022-08-27T16:13
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810156928_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8ba8f1b14cb4ad1ac5182b20027a690.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Пособник украинских войск выявлен в городе Днепропрудное, он успел выехать за пределы Запорожской области, изъят арсенал оружия, сообщило МВД области.МВД получило информацию о жителе города Днепрорудное Васильевского района Запорожской области, который подозревается в пособничестве террористической деятельности вооруженным формированиям Украины. Было установлено его место жительства, выяснилось, что подозреваемый выехал за пределы области, отметили в ведомстве."При осмотре жилища было обнаружено и изъято: пять комплектов военной формы ВСУ, две маскировочные сетки, китель с наградами ВСУ Украины, восемь удостоверений к различным медалям, палатка армейская, шесть дымовых шашек, штык нож АКМ, два ножа в ножнах, во дворе обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, деревянный ящик, в котором находились патроны калибром 7,62 мм – 360 штук, крупнокалиберные патроны, калибром 14,7 мм – 15 штук, один крупнокалиберный патрон 30 мм, все указанное изъято", - указывают в МВД области.Местонахождение подозреваемого установлено, идут оперативно-профилактические мероприятия.
https://ria.ru/20220827/deti-1812491728.html
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810156928_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_a0d1b8f0b48687bb0ff5bd73b348b13f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В Запорожской области выявили пособника украинских войск
В Запорожской области выявили пособника украинских войск, у него изъяли арсенал оружия