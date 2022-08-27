https://ria.ru/20220827/zaporozhe-1812558028.html

В Запорожской области выявили пособника украинских войск

В Запорожской области выявили пособника украинских войск - РИА Новости, 27.08.2022

В Запорожской области выявили пособника украинских войск

Пособник украинских войск выявлен в городе Днепропрудное, он успел выехать за пределы Запорожской области, изъят арсенал оружия, сообщило МВД области. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T16:13

2022-08-27T16:13

2022-08-27T16:13

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Пособник украинских войск выявлен в городе Днепропрудное, он успел выехать за пределы Запорожской области, изъят арсенал оружия, сообщило МВД области.МВД получило информацию о жителе города Днепрорудное Васильевского района Запорожской области, который подозревается в пособничестве террористической деятельности вооруженным формированиям Украины. Было установлено его место жительства, выяснилось, что подозреваемый выехал за пределы области, отметили в ведомстве."При осмотре жилища было обнаружено и изъято: пять комплектов военной формы ВСУ, две маскировочные сетки, китель с наградами ВСУ Украины, восемь удостоверений к различным медалям, палатка армейская, шесть дымовых шашек, штык нож АКМ, два ножа в ножнах, во дворе обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, деревянный ящик, в котором находились патроны калибром 7,62 мм – 360 штук, крупнокалиберные патроны, калибром 14,7 мм – 15 штук, один крупнокалиберный патрон 30 мм, все указанное изъято", - указывают в МВД области.Местонахождение подозреваемого установлено, идут оперативно-профилактические мероприятия.

https://ria.ru/20220827/deti-1812491728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, украина, вооруженные силы украины, в мире