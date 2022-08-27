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Кировская область договорилась сотрудничать с "Туризм.РФ"

Кировская область договорилась сотрудничать с "Туризм.РФ" - РИА Новости, 27.08.2022

Кировская область договорилась сотрудничать с "Туризм.РФ"

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T11:38

2022-08-27T11:38

2022-08-27T11:38

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КИРОВ, 27 авг - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Чернышенко в рамках рабочего визита в Кировскую область обсудил туристический потенциал региона и реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."Чернышенко отметил, что Кировская область стала 45-м регионом, с которым будет работать Корпорация "Туризм.РФ" над развитием туристической инфраструктуры в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он также напомнил, что ускорить ее создание в субъектах России поручил президент Владимир Путин", - говорится в сообщении.В рамках соглашения Кировская область и "Туризм.РФ" прорабатывает вопрос совместной реализации проекта развития туристско-спортивного комплекса "Перекоп". "Подписание соглашения с корпорацией – важный этап в развитии туристического потенциала не только Кировской области, но и всего округа. Сотрудничество с "Туризм.РФ" открывает новые возможности в части межрегионального туризма, позволяет привлечь туристов со всех уголков нашей страны", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.Он отметил, что Кировская область - это "благодатный край, обогативший культуру России дымковской игрушкой и красотами реки Вятки, подаривший художников братьев Васнецовых и писателя Александра Грина, а также Великорецкий крестный ход - один из крупнейших ежегодных крестных ходов России". Чернышенко заявил, что в этом году регион планирует принять около 350 тысяч туристов, а по итогам 2024 года - увеличить турпоток до 1 миллиона человек. Он назвал это "достижимой целью с учетом предстоящего празднования 650-летия города Кирова в 2024 году".Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что у Кировской области есть большой потенциал, который надо развивать. "При этом важно, чтобы будущее отрасли в регионе развивалось и в контексте всего округа. Это позволяет расширить инфраструктурные возможности, успешно реализовать проекты в смежных сферах, в той же транспортной отрасли, сфере строительства и других", - приводятся в сообщении слова Комарова.Врио главы Кировской области заявил, что соглашение направлено на долгосрочное взаимодействие в сфере развития туризма, и отметил, что у региона большой потенциал. "В Кировской области более 3 тысяч памятников истории, культуры и архитектуры, свыше 50 музеев. У нас сохранены и развиваются более 10 видов народных художественных промыслов. В регионе около 200 особо охраняемых природных территорий. Точки роста в сфере туризма, безусловно, есть, и мы будем их развивать", – подчеркнул Соколов.

https://ria.ru/20220825/keshbek-1811939958.html

https://ria.ru/20220826/orenburzhe-1812306557.html

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Варвара Скокшина

новости - туризм, кировская область, россия, киров, игорь комаров, владимир путин, александр грин