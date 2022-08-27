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В Стаханове после обстрела ВСУ из-под завалов извлекли тела трех человек
В Стаханове после обстрела ВСУ из-под завалов извлекли тела трех человек - РИА Новости, 27.08.2022
В Стаханове после обстрела ВСУ из-под завалов извлекли тела трех человек
Тела трех человек извлекли из-под завалов бывшей гостиницы, переоборудованной под госпиталь для эвакуированных с освобожденных территорий, разрушенной в... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T16:43
2022-08-27T16:43
2022-08-27T17:14
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ЛУГАНСК, 27 авг – РИА Новости. Тела трех человек извлекли из-под завалов бывшей гостиницы, переоборудованной под госпиталь для эвакуированных с освобожденных территорий, разрушенной в результате удара украинских войск по Стаханову, сообщила РИА Новости работавшая в учреждении медик Мария Голикова.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска 26 августа выпустили по Стаханову 10 ракет из РСЗО HIMARS. По данным генпрокуратуры ЛНР, в результате удара были повреждены гостиница и многоквартирные дома. В Минобороны РФ сообщали, что украинские военные обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР, три человека убиты, семеро ранены.На данный момент на месте обстрела горноспасательные бригады МЧС ЛНР продолжают разбор завалов.
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Ликвидация последствий удара ВСУ в Стаханове
В Стаханове продолжают ликвидировать последствия удара украинских войск из РСЗО HIMARS. Из-под завалов извлекли тела троих погибших. На месте работают горноспасатели.
2022-08-27T16:43
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16:43 27.08.2022 (обновлено: 17:14 27.08.2022)
В Стаханове после обстрела ВСУ из-под завалов извлекли тела трех человек
В Стаханове после обстрела со стороны ВСУ из-под завалов извлекли тела трех человек