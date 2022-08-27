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В Стаханове после обстрела ВСУ из-под завалов извлекли тела трех человек

В Стаханове после обстрела ВСУ из-под завалов извлекли тела трех человек - РИА Новости, 27.08.2022

В Стаханове после обстрела ВСУ из-под завалов извлекли тела трех человек

Тела трех человек извлекли из-под завалов бывшей гостиницы, переоборудованной под госпиталь для эвакуированных с освобожденных территорий, разрушенной в... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T16:43

2022-08-27T16:43

2022-08-27T17:14

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ЛУГАНСК, 27 авг – РИА Новости. Тела трех человек извлекли из-под завалов бывшей гостиницы, переоборудованной под госпиталь для эвакуированных с освобожденных территорий, разрушенной в результате удара украинских войск по Стаханову, сообщила РИА Новости работавшая в учреждении медик Мария Голикова.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска 26 августа выпустили по Стаханову 10 ракет из РСЗО HIMARS. По данным генпрокуратуры ЛНР, в результате удара были повреждены гостиница и многоквартирные дома. В Минобороны РФ сообщали, что украинские военные обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР, три человека убиты, семеро ранены.На данный момент на месте обстрела горноспасательные бригады МЧС ЛНР продолжают разбор завалов.

https://ria.ru/20220805/drony-1807668949.html

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Ликвидация последствий удара ВСУ в Стаханове В Стаханове продолжают ликвидировать последствия удара украинских войск из РСЗО HIMARS. Из-под завалов извлекли тела троих погибших. На месте работают горноспасатели. 2022-08-27T16:43 true PT0M52S

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в мире, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина