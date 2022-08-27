https://ria.ru/20220827/rebenok-1812502435.html
Американец попытался купить ребенка в продуктовом магазине
Американец попытался купить ребенка в продуктовом магазине - РИА Новости, 27.08.2022
Американец попытался купить ребенка в продуктовом магазине
Пожилой американец во Флориде предложил посетительнице продуктового магазина продать ему дочь, сообщила местная полиция. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:56
2022-08-27T11:56
2022-08-27T15:29
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Пожилой американец во Флориде предложил посетительнице продуктового магазина продать ему дочь, сообщила местная полиция.Инцидент произошел в городе Порт-Ориндж."Он просто подошел и начал говорить, какая она красивая и как хорошо танцует, что у него не может быть детей, а он так их хочет. (Затем. — Прим. ред.) сказал: "Я хочу купить ее за 100 тысяч долларов", — приводит телеканал WESH слова матери.Женщина вызвала полицию, подозрительного посетителя задержали.Выяснилось, что его зовут Хеллмут Колб, ранее он уже пытался купить ребенка. С тех пор мужчине запрещено как-либо контактировать с детьми.
https://ria.ru/20220824/malchik-1811958263.html
https://ria.ru/20220811/arest-1808965997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша
11:56 27.08.2022 (обновлено: 15:29 27.08.2022)
Американец попытался купить ребенка в продуктовом магазине
Пожилой американец попытался купить ребенка за сто тысяч долларов в продуктовом магазине
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Пожилой американец во Флориде предложил посетительнице продуктового магазина продать ему дочь, сообщила местная полиция.
Инцидент произошел в городе Порт-Ориндж.
"Он просто подошел и начал говорить, какая она красивая и как хорошо танцует, что у него не может быть детей, а он так их хочет. (Затем. — Прим. ред.) сказал: "Я хочу купить ее за 100 тысяч долларов", — приводит телеканал WESH
слова матери.
Женщина вызвала полицию, подозрительного посетителя задержали.
Выяснилось, что его зовут Хеллмут Колб, ранее он уже пытался купить ребенка. С тех пор мужчине запрещено как-либо контактировать с детьми.