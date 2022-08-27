https://ria.ru/20220827/rebenok-1812502435.html

Американец попытался купить ребенка в продуктовом магазине

Американец попытался купить ребенка в продуктовом магазине - РИА Новости, 27.08.2022

Американец попытался купить ребенка в продуктовом магазине

Пожилой американец во Флориде предложил посетительнице продуктового магазина продать ему дочь, сообщила местная полиция. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T11:56

2022-08-27T11:56

2022-08-27T15:29

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784650247_0:120:3000:1808_1920x0_80_0_0_6da855b096b0b5d973f02d352698e7aa.jpg

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Пожилой американец во Флориде предложил посетительнице продуктового магазина продать ему дочь, сообщила местная полиция.Инцидент произошел в городе Порт-Ориндж."Он просто подошел и начал говорить, какая она красивая и как хорошо танцует, что у него не может быть детей, а он так их хочет. (Затем. — Прим. ред.) сказал: "Я хочу купить ее за 100 тысяч долларов", — приводит телеканал WESH слова матери.Женщина вызвала полицию, подозрительного посетителя задержали.Выяснилось, что его зовут Хеллмут Колб, ранее он уже пытался купить ребенка. С тех пор мужчине запрещено как-либо контактировать с детьми.

https://ria.ru/20220824/malchik-1811958263.html

https://ria.ru/20220811/arest-1808965997.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша