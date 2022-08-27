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Американец попытался купить ребенка в продуктовом магазине - РИА Новости, 27.08.2022
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Американец попытался купить ребенка в продуктовом магазине
Американец попытался купить ребенка в продуктовом магазине - РИА Новости, 27.08.2022
Американец попытался купить ребенка в продуктовом магазине
Пожилой американец во Флориде предложил посетительнице продуктового магазина продать ему дочь, сообщила местная полиция. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:56
2022-08-27T15:29
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ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Пожилой американец во Флориде предложил посетительнице продуктового магазина продать ему дочь, сообщила местная полиция.Инцидент произошел в городе Порт-Ориндж."Он просто подошел и начал говорить, какая она красивая и как хорошо танцует, что у него не может быть детей, а он так их хочет. (Затем. — Прим. ред.) сказал: "Я хочу купить ее за 100 тысяч долларов", — приводит телеканал WESH слова матери.Женщина вызвала полицию, подозрительного посетителя задержали.Выяснилось, что его зовут Хеллмут Колб, ранее он уже пытался купить ребенка. С тех пор мужчине запрещено как-либо контактировать с детьми.
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в мире, сша
В мире, США
11:56 27.08.2022 (обновлено: 15:29 27.08.2022)
 
Американец попытался купить ребенка в продуктовом магазине

Пожилой американец попытался купить ребенка за сто тысяч долларов в продуктовом магазине

© AP Photo / Nam Y. HuhПокупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Пожилой американец во Флориде предложил посетительнице продуктового магазина продать ему дочь, сообщила местная полиция.
Инцидент произошел в городе Порт-Ориндж.
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"Он просто подошел и начал говорить, какая она красивая и как хорошо танцует, что у него не может быть детей, а он так их хочет. (Затем. — Прим. ред.) сказал: "Я хочу купить ее за 100 тысяч долларов", — приводит телеканал WESH слова матери.
Женщина вызвала полицию, подозрительного посетителя задержали.
Выяснилось, что его зовут Хеллмут Колб, ранее он уже пытался купить ребенка. С тех пор мужчине запрещено как-либо контактировать с детьми.
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