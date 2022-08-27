https://ria.ru/20220827/liviya-1812588815.html

В столкновениях в столице Ливии погибли семь человек, сообщили СМИ

В столкновениях в столице Ливии погибли семь человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2022

В столкновениях в столице Ливии погибли семь человек, сообщили СМИ

Семь человек погибли, свыше 30 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране,... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T18:36

2022-08-27T18:36

2022-08-27T18:36

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ливия

триполи

тобрук

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КАИР, 27 авг - РИА Новости. Семь человек погибли, свыше 30 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране, сообщает телеканал "Аль-Арабия".По данным телеканала, бои между отрядами, лояльными главе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе с одной стороны и избранному парламентом премьеру Ливии Фатхи Башаге, разгорелись в пятницу в Триполи, интенсивная стрельба в центре города началась утром.Согласно информации СМИ, формирования командиров, близких к Башаге, сейчас подходят к Триполи с трех сторон. ТВ сообщает, что они заняли территорию международного аэропорта Триполи.На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо главе правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия, чтобы не допустить кровопролития в стране. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае назначенный парламентом во главе правительства Ливии Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.

https://ria.ru/20220702/liviya-1799769915.html

https://ria.ru/20220729/liviya-1805739276.html

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в мире, ливия, триполи, тобрук, происшествия