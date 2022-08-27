https://ria.ru/20220827/litovkin-1812573854.html

Умер военный журналист Дмитрий Литовкин

Умер военный журналист Дмитрий Литовкин - РИА Новости, 27.08.2022

Умер военный журналист Дмитрий Литовкин

Военный журналист Дмитрий Литовкин умер в Москве, сообщила "Независимая газета" на своем сайте. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T17:37

2022-08-27T17:37

2022-08-27T18:42

россия

независимая газета

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Военный журналист Дмитрий Литовкин умер в Москве, сообщила "Независимая газета" на своем сайте.Отмечается, что его болезнь стала внезапной, в конце недели журналиста ввели в искусственную медикаментозную кому, но состояние не улучшилось.В 1993-1995 годах Литовкин работал корреспондентом газеты "На страже Заполярья". Затем — в "Красной звезде", журнале "Ядерный контроль ПИР-Центра", в "Известиях". Сотрудничал с телеканалами "Звезда" и "Царьград", в частности комментировал парады на Красной площади. Часто выступал военным экспертом на других телеканалах. Удостоен ряда правительственных наград и благодарностей президента России.

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2022

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россия, независимая газета