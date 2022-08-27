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Умер военный журналист Дмитрий Литовкин - РИА Новости, 27.08.2022
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Умер военный журналист Дмитрий Литовкин
Умер военный журналист Дмитрий Литовкин - РИА Новости, 27.08.2022
Умер военный журналист Дмитрий Литовкин
Военный журналист Дмитрий Литовкин умер в Москве, сообщила "Независимая газета" на своем сайте. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T17:37
2022-08-27T18:42
россия
независимая газета
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Военный журналист Дмитрий Литовкин умер в Москве, сообщила "Независимая газета" на своем сайте.Отмечается, что его болезнь стала внезапной, в конце недели журналиста ввели в искусственную медикаментозную кому, но состояние не улучшилось.В 1993-1995 годах Литовкин работал корреспондентом газеты "На страже Заполярья". Затем — в "Красной звезде", журнале "Ядерный контроль ПИР-Центра", в "Известиях". Сотрудничал с телеканалами "Звезда" и "Царьград", в частности комментировал парады на Красной площади. Часто выступал военным экспертом на других телеканалах. Удостоен ряда правительственных наград и благодарностей президента России.
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россия, независимая газета
Россия, Независимая газета
17:37 27.08.2022 (обновлено: 18:42 27.08.2022)
 
Умер военный журналист Дмитрий Литовкин

Военный журналист Дмитрий Литовкин умер в Москве на 51-м году жизни

© РИА Новости / Григорий СысоевДмитрий Литовкин
Дмитрий Литовкин - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Литовкин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Военный журналист Дмитрий Литовкин умер в Москве, сообщила "Независимая газета" на своем сайте.

Известный военный журналист, ответственный редактор "Независимого военного обозрения" — приложения к "Независимой газете", капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин умер в Москве на 51-м году жизни, говорится в публикации.

Отмечается, что его болезнь стала внезапной, в конце недели журналиста ввели в искусственную медикаментозную кому, но состояние не улучшилось.
"Дмитрий Литовкин был прекрасным редактором: легко и быстро схватывал суть дела, не боялся ответственности, без колебаний принимал решения. Обладал незаурядным обаянием и взыскательным вкусом", — подчеркивается в некрологе.
В 1993-1995 годах Литовкин работал корреспондентом газеты "На страже Заполярья". Затем — в "Красной звезде", журнале "Ядерный контроль ПИР-Центра", в "Известиях". Сотрудничал с телеканалами "Звезда" и "Царьград", в частности комментировал парады на Красной площади. Часто выступал военным экспертом на других телеканалах. Удостоен ряда правительственных наград и благодарностей президента России.
 
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