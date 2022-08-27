17:37 27.08.2022 (обновлено: 18:42 27.08.2022)
Умер военный журналист Дмитрий Литовкин
Военный журналист Дмитрий Литовкин умер в Москве на 51-м году жизни
Дмитрий Литовкин. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Военный журналист Дмитрий Литовкин умер в Москве, сообщила "Независимая газета" на своем сайте.
Известный военный журналист, ответственный редактор "Независимого военного обозрения" — приложения к "Независимой газете", капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин умер в Москве на 51-м году жизни, говорится в публикации.
Отмечается, что его болезнь стала внезапной, в конце недели журналиста ввели в искусственную медикаментозную кому, но состояние не улучшилось.
"Дмитрий Литовкин был прекрасным редактором: легко и быстро схватывал суть дела, не боялся ответственности, без колебаний принимал решения. Обладал незаурядным обаянием и взыскательным вкусом", — подчеркивается в некрологе.
В 1993-1995 годах Литовкин работал корреспондентом газеты "На страже Заполярья". Затем — в "Красной звезде", журнале "Ядерный контроль ПИР-Центра", в "Известиях". Сотрудничал с телеканалами "Звезда" и "Царьград", в частности комментировал парады на Красной площади. Часто выступал военным экспертом на других телеканалах. Удостоен ряда правительственных наград и благодарностей президента России.