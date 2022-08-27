https://ria.ru/20220827/khuliganstvo-1813146356.html
Низкий дорожный знак в Басманном районе - хулиганство неустановленных лиц
Низкий дорожный знак в Басманном районе - хулиганство неустановленных лиц - РИА Новости, 30.08.2022
Низкий дорожный знак в Басманном районе - хулиганство неустановленных лиц
Установленный низкий знак пешеходного перехода в Басманном районе Москвы - хулиганство неустановленных лиц, на месте планируется поставить стандартный знак... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-27T15:30
2022-08-27T15:30
2022-08-30T14:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813150046_0:730:720:1135_1920x0_80_0_0_3973816bb09317a98aadb09173b20889.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Установленный низкий знак пешеходного перехода в Басманном районе Москвы - хулиганство неустановленных лиц, на месте планируется поставить стандартный знак нормативной высоты, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в социальных сетях появились фотографии дорожного знака пешеходного перехода, который немного превышал рост 7-8-летнего ребёнка. Пользователи отмечали, что знак расположен в Басманном районе Москвы."Опубликованные сегодня в соцсетях снимки дорожного знака небольшого размера у входа в сад Баумана – хулиганство неустановленных лиц, самовольно вставивших дорожный знак, доставленный для установки, в готовящееся под установку основание. У сада Баумана будет установлен стандартный дорожный знак пешеходного перехода нормативной высоты", - говорится в сообщении.Также в комплексе городского хозяйства напомнили, что в Басманном районе в этом году проходят работы по комплексному благоустройству, в рамках которых в том числе расширяются тротуары за счет оптимизации ширины полос проезжей части, обновляется покрытие проезжей части и тротуаров, создаются парковочные карманы.
https://ria.ru/20220823/moskva-1811490196.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813150046_0:662:720:1202_1920x0_80_0_0_32c22e0d74937316ccae40a5779cfeef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Благоустройство
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Установленный низкий знак пешеходного перехода в Басманном районе Москвы - хулиганство неустановленных лиц, на месте планируется поставить стандартный знак нормативной высоты, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в социальных сетях появились фотографии дорожного знака пешеходного перехода, который немного превышал рост 7-8-летнего ребёнка. Пользователи отмечали, что знак расположен в Басманном районе Москвы
.
"Опубликованные сегодня в соцсетях снимки дорожного знака небольшого размера у входа в сад Баумана – хулиганство неустановленных лиц, самовольно вставивших дорожный знак, доставленный для установки, в готовящееся под установку основание. У сада Баумана будет установлен стандартный дорожный знак пешеходного перехода нормативной высоты", - говорится в сообщении.
Также в комплексе городского хозяйства напомнили, что в Басманном районе в этом году проходят работы по комплексному благоустройству, в рамках которых в том числе расширяются тротуары за счет оптимизации ширины полос проезжей части, обновляется покрытие проезжей части и тротуаров, создаются парковочные карманы.