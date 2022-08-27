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Низкий дорожный знак в Басманном районе - хулиганство неустановленных лиц - РИА Новости, 30.08.2022
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Низкий дорожный знак в Басманном районе - хулиганство неустановленных лиц
Низкий дорожный знак в Басманном районе - хулиганство неустановленных лиц - РИА Новости, 30.08.2022
Низкий дорожный знак в Басманном районе - хулиганство неустановленных лиц
Установленный низкий знак пешеходного перехода в Басманном районе Москвы - хулиганство неустановленных лиц, на месте планируется поставить стандартный знак... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-27T15:30
2022-08-30T14:37
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Установленный низкий знак пешеходного перехода в Басманном районе Москвы - хулиганство неустановленных лиц, на месте планируется поставить стандартный знак нормативной высоты, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в социальных сетях появились фотографии дорожного знака пешеходного перехода, который немного превышал рост 7-8-летнего ребёнка. Пользователи отмечали, что знак расположен в Басманном районе Москвы."Опубликованные сегодня в соцсетях снимки дорожного знака небольшого размера у входа в сад Баумана – хулиганство неустановленных лиц, самовольно вставивших дорожный знак, доставленный для установки, в готовящееся под установку основание. У сада Баумана будет установлен стандартный дорожный знак пешеходного перехода нормативной высоты", - говорится в сообщении.Также в комплексе городского хозяйства напомнили, что в Басманном районе в этом году проходят работы по комплексному благоустройству, в рамках которых в том числе расширяются тротуары за счет оптимизации ширины полос проезжей части, обновляется покрытие проезжей части и тротуаров, создаются парковочные карманы.
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москва, городское хозяйство москвы, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Благоустройство
15:30 27.08.2022 (обновлено: 14:37 30.08.2022)
 

Низкий дорожный знак в Басманном районе - хулиганство неустановленных лиц

© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство МосквыРаботы по замене низкого пешеходного знака в Басманном районе Москвы на стандартный
Работы по замене низкого пешеходного знака в Басманном районе Москвы на стандартный - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Установленный низкий знак пешеходного перехода в Басманном районе Москвы - хулиганство неустановленных лиц, на месте планируется поставить стандартный знак нормативной высоты, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в социальных сетях появились фотографии дорожного знака пешеходного перехода, который немного превышал рост 7-8-летнего ребёнка. Пользователи отмечали, что знак расположен в Басманном районе Москвы.
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"Опубликованные сегодня в соцсетях снимки дорожного знака небольшого размера у входа в сад Баумана – хулиганство неустановленных лиц, самовольно вставивших дорожный знак, доставленный для установки, в готовящееся под установку основание. У сада Баумана будет установлен стандартный дорожный знак пешеходного перехода нормативной высоты", - говорится в сообщении.
Также в комплексе городского хозяйства напомнили, что в Басманном районе в этом году проходят работы по комплексному благоустройству, в рамках которых в том числе расширяются тротуары за счет оптимизации ширины полос проезжей части, обновляется покрытие проезжей части и тротуаров, создаются парковочные карманы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыБлагоустройство
 
 
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