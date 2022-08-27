https://ria.ru/20220827/khuliganstvo-1813146356.html

Низкий дорожный знак в Басманном районе - хулиганство неустановленных лиц

Низкий дорожный знак в Басманном районе - хулиганство неустановленных лиц - РИА Новости, 30.08.2022

Низкий дорожный знак в Басманном районе - хулиганство неустановленных лиц

Установленный низкий знак пешеходного перехода в Басманном районе Москвы - хулиганство неустановленных лиц, на месте планируется поставить стандартный знак... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-27T15:30

2022-08-27T15:30

2022-08-30T14:37

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Установленный низкий знак пешеходного перехода в Басманном районе Москвы - хулиганство неустановленных лиц, на месте планируется поставить стандартный знак нормативной высоты, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в социальных сетях появились фотографии дорожного знака пешеходного перехода, который немного превышал рост 7-8-летнего ребёнка. Пользователи отмечали, что знак расположен в Басманном районе Москвы."Опубликованные сегодня в соцсетях снимки дорожного знака небольшого размера у входа в сад Баумана – хулиганство неустановленных лиц, самовольно вставивших дорожный знак, доставленный для установки, в готовящееся под установку основание. У сада Баумана будет установлен стандартный дорожный знак пешеходного перехода нормативной высоты", - говорится в сообщении.Также в комплексе городского хозяйства напомнили, что в Басманном районе в этом году проходят работы по комплексному благоустройству, в рамках которых в том числе расширяются тротуары за счет оптимизации ширины полос проезжей части, обновляется покрытие проезжей части и тротуаров, создаются парковочные карманы.

https://ria.ru/20220823/moskva-1811490196.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, благоустройство