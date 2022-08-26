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После стрельбы в кафе в Зеленограде возбудили уголовное дело - РИА Новости, 26.08.2022
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После стрельбы в кафе в Зеленограде возбудили уголовное дело
После стрельбы в кафе в Зеленограде возбудили уголовное дело - РИА Новости, 26.08.2022
После стрельбы в кафе в Зеленограде возбудили уголовное дело
Возбуждено уголовное дело после конфликта в баре Зеленограда, где погиб один человек, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:50
2022-08-26T08:50
происшествия
зеленоград
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после конфликта в баре Зеленограда, где погиб один человек, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - сказала Иванова.По данным ведомства, ночью 26 августа в одном из кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия, после чего скрылся. В результате 33-летний потерпевший скончался на месте, ещё двое с ранениями госпитализированы.Добавляется, что подозреваемый задержан, по месту его жительства проводятся обыски. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи допрашивают очевидцев, назначают необходимые судебные экспертизы.
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происшествия, зеленоград, россия
Происшествия, Зеленоград, Россия
08:50 26.08.2022
 
После стрельбы в кафе в Зеленограде возбудили уголовное дело

После стрельбы в кафе в Зеленограде, где погиб человек, возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после конфликта в баре Зеленограда, где погиб один человек, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - сказала Иванова.
По данным ведомства, ночью 26 августа в одном из кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия, после чего скрылся. В результате 33-летний потерпевший скончался на месте, ещё двое с ранениями госпитализированы.
Добавляется, что подозреваемый задержан, по месту его жительства проводятся обыски. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи допрашивают очевидцев, назначают необходимые судебные экспертизы.
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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