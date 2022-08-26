https://ria.ru/20220826/zelenograd-1812221522.html

После стрельбы в кафе в Зеленограде возбудили уголовное дело

После стрельбы в кафе в Зеленограде возбудили уголовное дело - РИА Новости, 26.08.2022

После стрельбы в кафе в Зеленограде возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело после конфликта в баре Зеленограда, где погиб один человек, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:50

2022-08-26T08:50

2022-08-26T08:50

происшествия

зеленоград

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после конфликта в баре Зеленограда, где погиб один человек, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - сказала Иванова.По данным ведомства, ночью 26 августа в одном из кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия, после чего скрылся. В результате 33-летний потерпевший скончался на месте, ещё двое с ранениями госпитализированы.Добавляется, что подозреваемый задержан, по месту его жительства проводятся обыски. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи допрашивают очевидцев, назначают необходимые судебные экспертизы.

https://ria.ru/20220823/proisshetsivya-1811453076.html

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, зеленоград, россия