https://ria.ru/20220826/zelenograd-1812221522.html
После стрельбы в кафе в Зеленограде возбудили уголовное дело
После стрельбы в кафе в Зеленограде возбудили уголовное дело - РИА Новости, 26.08.2022
После стрельбы в кафе в Зеленограде возбудили уголовное дело
Возбуждено уголовное дело после конфликта в баре Зеленограда, где погиб один человек, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:50
2022-08-26T08:50
2022-08-26T08:50
происшествия
зеленоград
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после конфликта в баре Зеленограда, где погиб один человек, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - сказала Иванова.По данным ведомства, ночью 26 августа в одном из кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия, после чего скрылся. В результате 33-летний потерпевший скончался на месте, ещё двое с ранениями госпитализированы.Добавляется, что подозреваемый задержан, по месту его жительства проводятся обыски. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи допрашивают очевидцев, назначают необходимые судебные экспертизы.
https://ria.ru/20220823/proisshetsivya-1811453076.html
зеленоград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленоград, россия
Происшествия, Зеленоград, Россия
После стрельбы в кафе в Зеленограде возбудили уголовное дело
После стрельбы в кафе в Зеленограде, где погиб человек, возбудили уголовное дело
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после конфликта в баре Зеленограда, где погиб один человек, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - сказала Иванова.
По данным ведомства, ночью 26 августа в одном из кафе в Зеленограде
между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия, после чего скрылся. В результате 33-летний потерпевший скончался на месте, ещё двое с ранениями госпитализированы.
Добавляется, что подозреваемый задержан, по месту его жительства проводятся обыски. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи допрашивают очевидцев, назначают необходимые судебные экспертизы.