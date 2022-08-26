15:53 26.08.2022 (обновлено: 15:55 26.08.2022)
Главы МИД Германии и Дании обсудили ситуацию с визами для россиян
Главы МИД Германии и Дании признали, что позиции в ЕС по визам для россиян разнятся
Шенгенская виза. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 авг – РИА Новости. Главы МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод обсудили ситуацию с визами для россиян, признали, что позиции в ЕС разнятся, договорились выработать общую европейскую позицию по этому вопросу на следующих встречах, сообщили оба министра журналистам после переговоров.
"В Европе по этому вопросу, как и по энергетической теме, разнятся ситуации. И это является ключевым в вопросе, касающемся виз - мы смотрим на эту тему также с различных ракурсов. Нельзя сказать, что кто-то один полностью прав… Мы обсудили эту тему… конечно, на Балтике ситуация совершенно иная, нежели в Германии, потому что они являются соседями с Россией, и в этой связи более обеспокоены", - сказала Бербок после переговоров с датским министром, отвечая на вопрос журналистов, обсуждалась ли на встрече тема виз для россиян.
Глава МИД ФРГ отметила, что у Германии, например, нет популярных пляжей для российских туристов, в этой связи у ее страны иной взгляд на ситуацию. "Мы найдем общеевропейское решение, которое бы учитывало различные национальные ситуации", - добавила Бербок.
По словам Кофорд, нужна общая европейская позиция по этой теме. "Мы будем на следующих встречах министерств иностранных дел обсуждать этот вопрос", - отметил он.
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.