Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области локализовали лесной пожар - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/pozhar-1812441565.html
В Ярославской области локализовали лесной пожар
В Ярославской области локализовали лесной пожар - РИА Новости, 26.08.2022
В Ярославской области локализовали лесной пожар
Лес на площади 1 гектар горит в Ярославской области, огонь локализован, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:33
2022-08-26T22:37
происшествия
угличский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_0:215:3232:2033_1920x0_80_0_0_bbc312c0cc34b336124c10b132eed218.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Лес на площади 1 гектар горит в Ярославской области, огонь локализован, сообщает правительство региона."Сотрудники СГБУ ЯО Лесная охрана совместно с МЧС ликвидируют возгорание на территории лесного фонда в Угличском районе. Причиной возгорания снова стал человеческий фактор. На данный момент площадь возгорания составляет 1 гектар", - говорится в сообщении.По словам замдиректора регионального департамента лесного хозяйства Анатолия Машнина, проведена опашка участка с возгоранием, продолжаются работы по тушению. На месте работают 18 человек и шесть единиц техники."Возгорание локализовано", - подчеркнул Машнин.Правительство региона информирует, что в области действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на посещение лесов.
https://ria.ru/20220826/pozhary-1812422250.html
угличский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_501:0:3232:2048_1920x0_80_0_0_6474dad8d1f2e1a836c98233a93612bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, угличский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Угличский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
21:33 26.08.2022 (обновлено: 22:37 26.08.2022)
 
В Ярославской области локализовали лесной пожар

Лес на площади один гектар горит в Ярославской области, огонь локализован

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Пожар в лесном массиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Лес на площади 1 гектар горит в Ярославской области, огонь локализован, сообщает правительство региона.
"Сотрудники СГБУ ЯО Лесная охрана совместно с МЧС ликвидируют возгорание на территории лесного фонда в Угличском районе. Причиной возгорания снова стал человеческий фактор. На данный момент площадь возгорания составляет 1 гектар", - говорится в сообщении.
По словам замдиректора регионального департамента лесного хозяйства Анатолия Машнина, проведена опашка участка с возгоранием, продолжаются работы по тушению. На месте работают 18 человек и шесть единиц техники.
"Возгорание локализовано", - подчеркнул Машнин.
Правительство региона информирует, что в области действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на посещение лесов.
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 20:23
Правительство разработает систему данных о лесных пожарах в России
 
ПроисшествияУгличский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала