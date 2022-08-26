https://ria.ru/20220826/pozhar-1812441565.html

В Ярославской области локализовали лесной пожар

В Ярославской области локализовали лесной пожар - РИА Новости, 26.08.2022

В Ярославской области локализовали лесной пожар

Лес на площади 1 гектар горит в Ярославской области, огонь локализован, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:33

2022-08-26T21:33

2022-08-26T22:37

происшествия

угличский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Лес на площади 1 гектар горит в Ярославской области, огонь локализован, сообщает правительство региона."Сотрудники СГБУ ЯО Лесная охрана совместно с МЧС ликвидируют возгорание на территории лесного фонда в Угличском районе. Причиной возгорания снова стал человеческий фактор. На данный момент площадь возгорания составляет 1 гектар", - говорится в сообщении.По словам замдиректора регионального департамента лесного хозяйства Анатолия Машнина, проведена опашка участка с возгоранием, продолжаются работы по тушению. На месте работают 18 человек и шесть единиц техники."Возгорание локализовано", - подчеркнул Машнин.Правительство региона информирует, что в области действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на посещение лесов.

https://ria.ru/20220826/pozhary-1812422250.html

угличский район

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, угличский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии