https://ria.ru/20220826/pozhar-1812441565.html
В Ярославской области локализовали лесной пожар
В Ярославской области локализовали лесной пожар - РИА Новости, 26.08.2022
В Ярославской области локализовали лесной пожар
Лес на площади 1 гектар горит в Ярославской области, огонь локализован, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:33
2022-08-26T21:33
2022-08-26T22:37
происшествия
угличский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Лес на площади 1 гектар горит в Ярославской области, огонь локализован, сообщает правительство региона."Сотрудники СГБУ ЯО Лесная охрана совместно с МЧС ликвидируют возгорание на территории лесного фонда в Угличском районе. Причиной возгорания снова стал человеческий фактор. На данный момент площадь возгорания составляет 1 гектар", - говорится в сообщении.По словам замдиректора регионального департамента лесного хозяйства Анатолия Машнина, проведена опашка участка с возгоранием, продолжаются работы по тушению. На месте работают 18 человек и шесть единиц техники."Возгорание локализовано", - подчеркнул Машнин.Правительство региона информирует, что в области действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на посещение лесов.
https://ria.ru/20220826/pozhary-1812422250.html
угличский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, угличский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Угличский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
21:33 26.08.2022 (обновлено: 22:37 26.08.2022)
В Ярославской области локализовали лесной пожар
Лес на площади один гектар горит в Ярославской области, огонь локализован