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Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время
Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время - РИА Новости, 26.08.2022
Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время
Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время, ветра нет, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко - координатор борьбы... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:40
2022-08-26T10:40
2022-08-26T10:53
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время, ветра нет, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко - координатор борьбы с лесными возгораниями в регионе."У нас сейчас температура под 30 градусов и полное отсутствие ветра, поэтому угроз распространения огня нет", - сказал Аноприенко.По его словам, в результате борьбы на кромках пожара "открытого огня уже нет", но остается сильное задымление."Пока не уйдет задымление… считать пожар ликвидированным, даже юридически, мы не имеем право, а локализованным – я надеюсь, мы уже в ближайшее время это скажем", - подчеркнул Аноприенко.
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рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
10:40 26.08.2022 (обновлено: 10:53 26.08.2022)
Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время
Минприроды: крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время
РЯЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время, ветра нет, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко - координатор борьбы с лесными возгораниями в регионе.
"У нас сейчас температура под 30 градусов и полное отсутствие ветра, поэтому угроз распространения огня нет", - сказал Аноприенко.
По его словам, в результате борьбы на кромках пожара "открытого огня уже нет", но остается сильное задымление.
"Пока не уйдет задымление… считать пожар ликвидированным, даже юридически, мы не имеем право, а локализованным – я надеюсь, мы уже в ближайшее время это скажем", - подчеркнул Аноприенко.