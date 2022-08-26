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Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время - РИА Новости, 26.08.2022
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Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время
Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время - РИА Новости, 26.08.2022
Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время
Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время, ветра нет, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко - координатор борьбы... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:40
2022-08-26T10:53
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время, ветра нет, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко - координатор борьбы с лесными возгораниями в регионе."У нас сейчас температура под 30 градусов и полное отсутствие ветра, поэтому угроз распространения огня нет", - сказал Аноприенко.По его словам, в результате борьбы на кромках пожара "открытого огня уже нет", но остается сильное задымление."Пока не уйдет задымление… считать пожар ликвидированным, даже юридически, мы не имеем право, а локализованным – я надеюсь, мы уже в ближайшее время это скажем", - подчеркнул Аноприенко.
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
10:40 26.08.2022 (обновлено: 10:53 26.08.2022)
 
Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время

Минприроды: крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушения лесного пожара в Рязанской области
Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушения лесного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушения лесного пожара в Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время, ветра нет, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко - координатор борьбы с лесными возгораниями в регионе.
"У нас сейчас температура под 30 градусов и полное отсутствие ветра, поэтому угроз распространения огня нет", - сказал Аноприенко.
По его словам, в результате борьбы на кромках пожара "открытого огня уже нет", но остается сильное задымление.
"Пока не уйдет задымление… считать пожар ликвидированным, даже юридически, мы не имеем право, а локализованным – я надеюсь, мы уже в ближайшее время это скажем", - подчеркнул Аноприенко.
Сотрудники МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
10:47
Несколько рязанских населенных пунктов находятся в зоне высокого задымления
 
ПроисшествияРязанская область
 
 
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