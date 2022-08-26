https://ria.ru/20220826/pozhar-1812240127.html

Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время

Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время - РИА Новости, 26.08.2022

Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время

Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время, ветра нет, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко - координатор борьбы... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:40

2022-08-26T10:40

2022-08-26T10:53

происшествия

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Крупный пожар под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время, ветра нет, заявил журналистам замглавы Минприроды Сергей Аноприенко - координатор борьбы с лесными возгораниями в регионе."У нас сейчас температура под 30 градусов и полное отсутствие ветра, поэтому угроз распространения огня нет", - сказал Аноприенко.По его словам, в результате борьбы на кромках пожара "открытого огня уже нет", но остается сильное задымление."Пока не уйдет задымление… считать пожар ликвидированным, даже юридически, мы не имеем право, а локализованным – я надеюсь, мы уже в ближайшее время это скажем", - подчеркнул Аноприенко.

https://ria.ru/20220826/ryazan-1812242545.html

рязанская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, рязанская область