https://ria.ru/20220826/poruchitelstva-1812400259.html

МСБ Хакасии привлек более 600 миллионов рублей под зонтичные поручительства

МСБ Хакасии привлек более 600 миллионов рублей под зонтичные поручительства - РИА Новости, 26.08.2022

МСБ Хакасии привлек более 600 миллионов рублей под зонтичные поручительства

Малый и средний бизнес Хакасии привлек кредиты на 607 миллионов рублей под "зонтичные поручительства", ими воспользовались 88 предпринимателей республики,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:57

2022-08-26T18:57

2022-08-26T18:57

экономика

россия

корпорация мсп

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Малый и средний бизнес Хакасии привлек кредиты на 607 миллионов рублей под "зонтичные поручительства", ими воспользовались 88 предпринимателей республики, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Заместитель генерального директора КМСП Кирилл Коломийцев, выступая на бизнес-форуме в Хакасии, напомнил, что "зонтичное" поручительство — это упрощенный процесс получения кредита, при котором 50% риска предпринимателя на себя берет Корпорация МСП."Поручительство выдается в банке в момент получения кредита. Это позволяет в два раза сократить срок предоставления кредита. Поручительство для предпринимателей бесплатно, комиссию за него платит банк. При этом корпорация формирует и следит за структурой кредитного портфеля банков, чтобы поддержку получил реально малый и микробизнес, который больше всего нуждается в поручительстве", — сказал Коломийцев.Министр экономического развития Хакасии Виктор Богушевич, в свою очередь, подчеркнул важность расширения сотрудничества крупного бизнеса с малыми и средними предприятиями.Говоря о возможностях развития предпринимательства в Хакасии, Коломийцев обратил внимание на механизм привлечения заемных средств по Программе стимулирования кредитования (ПСК). Она реализуется КМСП и Центробанком России."По программе "ПСК" малый и средний бизнес может получить кредиты по ставке до 11%. Что касается целей кредита, то теперь вновь кредит выдается на оборотные цели, рефинансирование прежних кредитов и на инвестиционные цели. В программе участвует 59 аккредитованных банков, полный перечень можно посмотреть на сайте Корпорации МСП. С начала этого года по данной программе предприниматели Республики Хакасия получили кредитных средств на 35 миллионов рублей", — отметил он.Коломийцев напомнил, что для поддержки производственных компаний совместно с Минэкономразвития и Банком России запускается пилотная программа кредитования на инвестпроекты и для проектного финансирования. Корпорация в ней будет оператором.Важным направлением, по его словам, является и цифровизация мер поддержки. Сегодня все онлайн-услуги аккумулируются на платформе МСП.РФ. Она была разработана Корпорацией СМП совместно с Минэкономразвития РФ при участии предпринимателей."Сейчас пользователям Цифровой платформы МСП.РФ доступно 19 сервисов. Наиболее интересные — "Антикризисные меры", в этом разделе размещено 45 федеральных мер и более 300 региональных, в том числе пять — Республики Хакасия. К декабрю все региональные меры будут доступны на МСП.РФ", — подчеркнул Коломийцев.

https://ria.ru/20220817/bank-1810200491.html

https://ria.ru/20220810/otsrochka-1808532872.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, корпорация мсп