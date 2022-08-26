https://ria.ru/20220826/poruchitelstva-1812400259.html
МСБ Хакасии привлек более 600 миллионов рублей под зонтичные поручительства
МСБ Хакасии привлек более 600 миллионов рублей под зонтичные поручительства - РИА Новости, 26.08.2022
МСБ Хакасии привлек более 600 миллионов рублей под зонтичные поручительства
Малый и средний бизнес Хакасии привлек кредиты на 607 миллионов рублей под "зонтичные поручительства", ими воспользовались 88 предпринимателей республики,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:57
2022-08-26T18:57
2022-08-26T18:57
экономика
россия
корпорация мсп
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Малый и средний бизнес Хакасии привлек кредиты на 607 миллионов рублей под "зонтичные поручительства", ими воспользовались 88 предпринимателей республики, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Заместитель генерального директора КМСП Кирилл Коломийцев, выступая на бизнес-форуме в Хакасии, напомнил, что "зонтичное" поручительство — это упрощенный процесс получения кредита, при котором 50% риска предпринимателя на себя берет Корпорация МСП."Поручительство выдается в банке в момент получения кредита. Это позволяет в два раза сократить срок предоставления кредита. Поручительство для предпринимателей бесплатно, комиссию за него платит банк. При этом корпорация формирует и следит за структурой кредитного портфеля банков, чтобы поддержку получил реально малый и микробизнес, который больше всего нуждается в поручительстве", — сказал Коломийцев.Министр экономического развития Хакасии Виктор Богушевич, в свою очередь, подчеркнул важность расширения сотрудничества крупного бизнеса с малыми и средними предприятиями.Говоря о возможностях развития предпринимательства в Хакасии, Коломийцев обратил внимание на механизм привлечения заемных средств по Программе стимулирования кредитования (ПСК). Она реализуется КМСП и Центробанком России."По программе "ПСК" малый и средний бизнес может получить кредиты по ставке до 11%. Что касается целей кредита, то теперь вновь кредит выдается на оборотные цели, рефинансирование прежних кредитов и на инвестиционные цели. В программе участвует 59 аккредитованных банков, полный перечень можно посмотреть на сайте Корпорации МСП. С начала этого года по данной программе предприниматели Республики Хакасия получили кредитных средств на 35 миллионов рублей", — отметил он.Коломийцев напомнил, что для поддержки производственных компаний совместно с Минэкономразвития и Банком России запускается пилотная программа кредитования на инвестпроекты и для проектного финансирования. Корпорация в ней будет оператором.Важным направлением, по его словам, является и цифровизация мер поддержки. Сегодня все онлайн-услуги аккумулируются на платформе МСП.РФ. Она была разработана Корпорацией СМП совместно с Минэкономразвития РФ при участии предпринимателей."Сейчас пользователям Цифровой платформы МСП.РФ доступно 19 сервисов. Наиболее интересные — "Антикризисные меры", в этом разделе размещено 45 федеральных мер и более 300 региональных, в том числе пять — Республики Хакасия. К декабрю все региональные меры будут доступны на МСП.РФ", — подчеркнул Коломийцев.
https://ria.ru/20220817/bank-1810200491.html
https://ria.ru/20220810/otsrochka-1808532872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, корпорация мсп
Экономика, Россия, Корпорация МСП
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Малый и средний бизнес Хакасии привлек кредиты на 607 миллионов рублей под "зонтичные поручительства", ими воспользовались 88 предпринимателей республики, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Заместитель генерального директора КМСП Кирилл Коломийцев, выступая на бизнес-форуме в Хакасии, напомнил, что "зонтичное" поручительство — это упрощенный процесс получения кредита, при котором 50% риска предпринимателя на себя берет Корпорация МСП
.
"Поручительство выдается в банке в момент получения кредита. Это позволяет в два раза сократить срок предоставления кредита. Поручительство для предпринимателей бесплатно, комиссию за него платит банк. При этом корпорация формирует и следит за структурой кредитного портфеля банков, чтобы поддержку получил реально малый и микробизнес, который больше всего нуждается в поручительстве", — сказал Коломийцев.
Министр экономического развития Хакасии Виктор Богушевич, в свою очередь, подчеркнул важность расширения сотрудничества крупного бизнеса с малыми и средними предприятиями.
"Малый бизнес может узнать потребности крупного и модернизировать свое производство соответственно запросу опытных игроков, тем самым расширить свой рынок сбыта. Наша задача сейчас — модернизировать производства и сделать так, чтобы малый и средний бизнес работал в тандеме с крупным", — отметил он.
Говоря о возможностях развития предпринимательства в Хакасии, Коломийцев обратил внимание на механизм привлечения заемных средств по Программе стимулирования кредитования (ПСК). Она реализуется КМСП и Центробанком России
.
"По программе "ПСК" малый и средний бизнес может получить кредиты по ставке до 11%. Что касается целей кредита, то теперь вновь кредит выдается на оборотные цели, рефинансирование прежних кредитов и на инвестиционные цели. В программе участвует 59 аккредитованных банков, полный перечень можно посмотреть на сайте Корпорации МСП. С начала этого года по данной программе предприниматели Республики Хакасия получили кредитных средств на 35 миллионов рублей", — отметил он.
Коломийцев напомнил, что для поддержки производственных компаний совместно с Минэкономразвития и Банком России запускается пилотная программа кредитования на инвестпроекты и для проектного финансирования. Корпорация в ней будет оператором.
"За счет совмещения двух программ — "ПСК" и "1764" — мы сможем предоставить предпринимателям льготные кредиты по ставке 3% — для средних компаний и 4,5% — для микро- и малых предприятий. С учетом мнения регионов определены отрасли, где в большей степени нужны льготные инвесткредиты. В качестве приоритетных отраслей отобраны обрабатывающее производство, логистика и гостиничный бизнес", — пояснил Коломийцев.
Важным направлением, по его словам, является и цифровизация мер поддержки. Сегодня все онлайн-услуги аккумулируются на платформе МСП.РФ. Она была разработана Корпорацией СМП совместно с Минэкономразвития РФ при участии предпринимателей.
"Сейчас пользователям Цифровой платформы МСП.РФ доступно 19 сервисов. Наиболее интересные — "Антикризисные меры", в этом разделе размещено 45 федеральных мер и более 300 региональных, в том числе пять — Республики Хакасия. К декабрю все региональные меры будут доступны на МСП.РФ", — подчеркнул Коломийцев.