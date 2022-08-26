https://ria.ru/20220826/minkultury-1812284073.html

Испанское СМИ назвало украинского министра главой Минкультуры России

Испанское СМИ назвало украинского министра главой Минкультуры России - РИА Новости, 26.08.2022

Испанское СМИ назвало украинского министра главой Минкультуры России

Испанское информационное агентство Europa Press назвало министром культуры России украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:53

2022-08-26T12:53

2022-08-26T17:59

россия

украина

в мире

испания

александр ткаченко (украина)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

журналистика

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Испанское информационное агентство Europa Press назвало министром культуры России украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, призывающего Запад "отменить" российскую культуру.В опубликованной в пятницу статье сообщается, что "министр культуры Российской Федерации" Ткаченко предложил всем странам "свободного мира" дистанцироваться от российской культуры и запретить российским представителям СМИ и культуры передвигаться по миру.В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Например, в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина больше не будет кафедры русского языка и литературы, на базе этих кафедр создана новая кафедра славянской филологии, где будут преподавать польский язык и польскую литературу.Пресс-служба горсовета Киева 1 июля сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется ввести в городе запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта, в том числе книг, спектаклей и концертов.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771611070.html

https://ria.ru/20220826/rusofobiya-1812208587.html

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испания

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, в мире, испания, александр ткаченко (украина), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), журналистика