https://ria.ru/20220826/minkultury-1812284073.html
Испанское СМИ назвало украинского министра главой Минкультуры России
Испанское СМИ назвало украинского министра главой Минкультуры России - РИА Новости, 26.08.2022
Испанское СМИ назвало украинского министра главой Минкультуры России
Испанское информационное агентство Europa Press назвало министром культуры России украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:53
2022-08-26T12:53
2022-08-26T17:59
россия
украина
в мире
испания
александр ткаченко (украина)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
журналистика
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Испанское информационное агентство Europa Press назвало министром культуры России украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, призывающего Запад "отменить" российскую культуру.В опубликованной в пятницу статье сообщается, что "министр культуры Российской Федерации" Ткаченко предложил всем странам "свободного мира" дистанцироваться от российской культуры и запретить российским представителям СМИ и культуры передвигаться по миру.В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Например, в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина больше не будет кафедры русского языка и литературы, на базе этих кафедр создана новая кафедра славянской филологии, где будут преподавать польский язык и польскую литературу.Пресс-служба горсовета Киева 1 июля сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется ввести в городе запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта, в том числе книг, спектаклей и концертов.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
https://ria.ru/20220208/ukraina-1771611070.html
https://ria.ru/20220826/rusofobiya-1812208587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, в мире, испания, александр ткаченко (украина), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), журналистика
Россия, Украина, В мире, Испания, Александр Ткаченко (Украина), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), журналистика
12:53 26.08.2022 (обновлено: 17:59 26.08.2022)
Испанское СМИ назвало украинского министра главой Минкультуры России
Испанское Europa Press назвало украинского министра Ткаченко главой Минкультуры России