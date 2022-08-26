Медведев ответил на вопрос о гарантиях Запорожской области
Медведев про освобожденную часть Запорожской области: все наши гарантии хорошо известны
Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области
Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Замруководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на вопрос о гарантиях России по подконтрольной Москве части Запорожской области заявил, что эти гарантии и предложения по региону хорошо известны.
"Все наши гарантии, все наши предложения всем хорошо известны, я их повторять не буду", - сказал он в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
На левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар Запорожской области расположена Запорожская АЭС, самая крупная атомная станция в Европе по числу блоков и установленной мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность такого шага с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.