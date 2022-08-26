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Медведев ответил на вопрос о гарантиях Запорожской области - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/medvedev-1812438125.html
Медведев ответил на вопрос о гарантиях Запорожской области
Медведев ответил на вопрос о гарантиях Запорожской области - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев ответил на вопрос о гарантиях Запорожской области
Замруководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на вопрос о гарантиях России по подконтрольной Москве части Запорожской области заявил, что эти гарантии РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:11
2022-08-26T22:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
энергодар
запорожская аэс
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Замруководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на вопрос о гарантиях России по подконтрольной Москве части Запорожской области заявил, что эти гарантии и предложения по региону хорошо известны.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.На левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар Запорожской области расположена Запорожская АЭС, самая крупная атомная станция в Европе по числу блоков и установленной мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность такого шага с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220826/referendum-1812367652.html
запорожская область
россия
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запорожская область, россия, энергодар, запорожская аэс, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Дмитрий Медведев
22:11 26.08.2022
 
Медведев ответил на вопрос о гарантиях Запорожской области

Медведев про освобожденную часть Запорожской области: все наши гарантии хорошо известны

Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области
Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области
Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Замруководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на вопрос о гарантиях России по подконтрольной Москве части Запорожской области заявил, что эти гарантии и предложения по региону хорошо известны.
"Все наши гарантии, все наши предложения всем хорошо известны, я их повторять не буду", - сказал он в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
На левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар Запорожской области расположена Запорожская АЭС, самая крупная атомная станция в Европе по числу блоков и установленной мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность такого шага с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
17:08Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области начала работу комиссия по подготовке к референдуму
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСДмитрий Медведев
 
 
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