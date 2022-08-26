https://ria.ru/20220826/medvedev-1812438125.html

Медведев ответил на вопрос о гарантиях Запорожской области

Медведев ответил на вопрос о гарантиях Запорожской области - РИА Новости, 26.08.2022

Медведев ответил на вопрос о гарантиях Запорожской области

Замруководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на вопрос о гарантиях России по подконтрольной Москве части Запорожской области заявил, что эти гарантии РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:11

2022-08-26T22:11

2022-08-26T22:11

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

энергодар

запорожская аэс

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Замруководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на вопрос о гарантиях России по подконтрольной Москве части Запорожской области заявил, что эти гарантии и предложения по региону хорошо известны.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.На левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар Запорожской области расположена Запорожская АЭС, самая крупная атомная станция в Европе по числу блоков и установленной мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность такого шага с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220826/referendum-1812367652.html

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россия

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, россия, энергодар, запорожская аэс, дмитрий медведев