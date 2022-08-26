https://ria.ru/20220826/kirov-1812400116.html

Чернышенко заявил о важности празднования 650-летия Кирова

Чернышенко заявил о важности празднования 650-летия Кирова - РИА Новости, 26.08.2022

Чернышенко заявил о важности празднования 650-летия Кирова

Зампред правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко считает, что 650-летие города Кирова, которое будет отмечаться в 2024... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:56

2022-08-26T18:56

2022-08-26T18:56

киров

россия

кировская область

дмитрий чернышенко

политика

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КИРОВ, 26 авг - РИА Новости. Зампред правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко считает, что 650-летие города Кирова, которое будет отмечаться в 2024 году, должно стать драйвером туристического и социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба вице-премьера.Чернышенко, который возглавил комитет по подготовке к торжествам, и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров в пятницу провели совещание по социально-экономическому развитию региона и подготовке к празднованию 650-летия основания Кирова. Вице-премьер отметил, что правительство страны готово оказать поддержку региону и врио главы Кировской области Александру Соколову в проведении праздничных торжеств и подготовке к юбилею."По итогам сегодняшнего заседания сделали вывод, что ранее утвержденный план необходимо расширить и обогатить важными для жителей Кирова проектами. Это должны быть инициативы, которые не только направлены на проведение концертов, но и позволят ощутить конкретный эффект от проведения юбилея в виде улучшения транспортной ситуации, окружающей среды, роста благосостояния граждан. Также есть амбициозные планы вывести туристический поток в Кировскую область на уровень более 1 миллиона человек в год по итогам 2024 года. По тому потенциалу, который мы видим, они вполне достижимы. В целом юбилей должен стать драйвером туристического и социально-экономического развития субъекта", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.В этом году при поддержке федерального бюджета начались работы по реставрации Кировского колледжа музыкального искусства, Вятского художественного музея, осенью состоится фестиваль детских театров.Вице-премьер подчеркнул, что при подготовке к юбилею важно выстроить тесное взаимодействие с бизнес-сообществом и привлекать его к реализации проектов, приуроченных к 650-летию города.Чернышенко поручил Минкультуры России, а также заинтересованным федеральным органам исполнительной власти совместно с врио губернатора подготовить предложения, чем можно дополнить план мероприятий по празднованию юбилея, а также составить перечень знаковых инфраструктурных проектов.

https://ria.ru/20220826/importozameschenie-1812298429.html

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Владимир Лаврентьев

киров, россия, кировская область, дмитрий чернышенко, политика