https://ria.ru/20220826/evakuatsiya-1812442004.html
Россия эвакуировала почти 25 тысяч человек из Донбасса и с Украины
Россия эвакуировала почти 25 тысяч человек из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 26.08.2022
Россия эвакуировала почти 25 тысяч человек из Донбасса и с Украины
Россия несмотря на препятствия со стороны киевских властей эвакуировала за сутки почти 25 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:36
2022-08-26T22:36
2022-08-26T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия несмотря на препятствия со стороны киевских властей эвакуировала за сутки почти 25 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего эвакуированы около 3,7 миллиона человек, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 859 человек, в том числе 3 655 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 680 474 человека, из которых 587 186 детей", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.Он уточнил, что границу России пересекли почти 624 тысячи личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР поступило более 2,76 миллиона обращений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, донбасс, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ, Вооруженные силы Украины
Россия эвакуировала почти 25 тысяч человек из Донбасса и с Украины
Минобороны: Россия за сутки эвакуировала почти 25 тысяч человек из Донбасса и с Украины