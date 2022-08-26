https://ria.ru/20220826/detsad-1812406657.html
На Кубани ведется проектирование четырех детских садов
На Кубани ведется проектирование четырех детских садов - РИА Новости, 26.08.2022
На Кубани ведется проектирование четырех детских садов
Кубань ведет проектирование четырех новых детсадов, дошкольные учреждения появятся в Динском, Туапсинском и Белореченском районах края, сообщает администрация... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:17
2022-08-26T19:17
2022-08-26T19:17
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общество
белореченский район
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дети
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КРАСНОДАР, 26 авг – РИА Новости. Кубань ведет проектирование четырех новых детсадов, дошкольные учреждения появятся в Динском, Туапсинском и Белореченском районах края, сообщает администрация региона.Уточняется, что детсады в регионе строят по краевым программам и в рамках нацпроекта "Демография"."В поселке Кочетинском Динского района проектируют детский сад на 250 мест. Документ находится на завершающей стадии, в октябре 2022 года по нему планируют получить положительное заключение государственной экспертизы. После этого смогут приступить к строительным работам", - говорится в сообщении.Кроме того, ведется проектирование детсада на 140 мест в поселке Новомихайловском Туапсинского района, его планируют завершить в 2023 году. Также заканчивают проектировать детский сад на 150 мест в Туапсе, получить положительное заключение экспертизы по нему планируют до конца 2022 года.Четвертый детсад появится в поселке Степном Белореченского района, заключение для учреждения на 80 мест получат в декабре 2022 года. В здании разместят 4 группы, каждая рассчитана на 20 детей.Всего с 2015 года на Кубани появилось 150 дошкольных учреждений. В 2022 году планируется завершить 11 детсадов общей вместимостью 2145 мест, в 2023 году – еще 19.
https://ria.ru/20220825/kapremont-1812203219.html
https://ria.ru/20220825/gramotnost-1812181984.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белореченский район, динской район, туапсинский район, краснодарский край, россия, дети
Краснодарский край, Общество, Белореченский район, Динской район, Туапсинский район, Краснодарский край, Россия, Дети
На Кубани ведется проектирование четырех детских садов
В Динском, Туапсинском и Белореченском районах Кубани появятся четыре детских сада