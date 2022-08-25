https://ria.ru/20220825/zaporozhe-1812118821.html

Запорожские власти обвинили киевский режим в геноциде

Запорожские власти обвинили киевский режим в геноциде - РИА Новости, 25.08.2022

Запорожские власти обвинили киевский режим в геноциде

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал целенаправленные обстрелы украинской армией энергетических объектов региона... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:55

2022-08-25T15:55

2022-08-25T15:56

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

украина

запорожская аэс

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811785021_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_f4cd4bc52abf40950ab5da94ece96d98.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал целенаправленные обстрелы украинской армией энергетических объектов региона политикой геноцида.Днем в четверг перебои с электроснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения было произведено переподключение."По сути, это разные формы геноцида. Это военное преступление, за которым должно последовать неотвратимое наказание", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, это не первая попытка навредить жителям Запорожской области со стороны Украины. До этого была взорвана трансформаторная подстанция в Бердянске, нанесен удар по системе водоподачи в поселке Розовка, отключено газоснабжение региона."Все эти проблемы мы решаем. В частности, после того как наш регион был отключен от газа, мы раздали людям электроплиты и начато строительства газопровода для подачи газа из России", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган" Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган" 2022-08-25T15:55 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, украина, запорожская аэс, владимир рогов