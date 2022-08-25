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Запорожские власти обвинили киевский режим в геноциде - РИА Новости, 25.08.2022
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Запорожские власти обвинили киевский режим в геноциде
Запорожские власти обвинили киевский режим в геноциде - РИА Новости, 25.08.2022
Запорожские власти обвинили киевский режим в геноциде
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал целенаправленные обстрелы украинской армией энергетических объектов региона... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:55
2022-08-25T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
запорожская аэс
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал целенаправленные обстрелы украинской армией энергетических объектов региона политикой геноцида.Днем в четверг перебои с электроснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения было произведено переподключение."По сути, это разные формы геноцида. Это военное преступление, за которым должно последовать неотвратимое наказание", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, это не первая попытка навредить жителям Запорожской области со стороны Украины. До этого была взорвана трансформаторная подстанция в Бердянске, нанесен удар по системе водоподачи в поселке Розовка, отключено газоснабжение региона."Все эти проблемы мы решаем. В частности, после того как наш регион был отключен от газа, мы раздали людям электроплиты и начато строительства газопровода для подачи газа из России", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
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Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган"
Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган"
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в мире, запорожская область, украина, запорожская аэс, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Запорожская АЭС, Владимир Рогов
15:55 25.08.2022 (обновлено: 15:56 25.08.2022)
 
Запорожские власти обвинили киевский режим в геноциде

Член Запорожской ВГА Рогов назвал обстрелы Киевом Энергодара одной из форм геноцида

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал целенаправленные обстрелы украинской армией энергетических объектов региона политикой геноцида.
Днем в четверг перебои с электроснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения было произведено переподключение.
"По сути, это разные формы геноцида. Это военное преступление, за которым должно последовать неотвратимое наказание", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, это не первая попытка навредить жителям Запорожской области со стороны Украины. До этого была взорвана трансформаторная подстанция в Бердянске, нанесен удар по системе водоподачи в поселке Розовка, отключено газоснабжение региона.
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"Все эти проблемы мы решаем. В частности, после того как наш регион был отключен от газа, мы раздали людям электроплиты и начато строительства газопровода для подачи газа из России", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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