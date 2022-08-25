https://ria.ru/20220825/zaporozhe-1812092091.html
Запорожские власти рассказали, почему область осталась без электричества
Запорожские власти рассказали, почему область осталась без электричества - РИА Новости, 25.08.2022
Запорожские власти рассказали, почему область осталась без электричества
Короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре стало причиной обесточивания Запорожской области, сообщил глава администрации... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:33
2022-08-25T14:33
2022-08-25T14:45
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запорожская область
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре стало причиной обесточивания Запорожской области, сообщил глава администрации города Энергодар Александр Волга."Сообщаю, что, по предварительной информации, вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", - сообщил глава администрации города в Telegram-канале, поясняя причины обесточивания региона.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:33 25.08.2022 (обновлено: 14:45 25.08.2022)
Запорожские власти рассказали, почему область осталась без электричества
Глава Энергодара Волга: короткое замыкание и пожары после обстрелов обесточили область