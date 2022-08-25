https://ria.ru/20220825/zaporozhe-1812092091.html

Запорожские власти рассказали, почему область осталась без электричества

Запорожские власти рассказали, почему область осталась без электричества - РИА Новости, 25.08.2022

Запорожские власти рассказали, почему область осталась без электричества

Короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре стало причиной обесточивания Запорожской области, сообщил глава администрации... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:33

2022-08-25T14:33

2022-08-25T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре стало причиной обесточивания Запорожской области, сообщил глава администрации города Энергодар Александр Волга."Сообщаю, что, по предварительной информации, вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", - сообщил глава администрации города в Telegram-канале, поясняя причины обесточивания региона.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

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энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская аэс, запорожская область, энергодар