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Запорожские власти рассказали, почему область осталась без электричества - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Запорожские власти рассказали, почему область осталась без электричества
Запорожские власти рассказали, почему область осталась без электричества - РИА Новости, 25.08.2022
Запорожские власти рассказали, почему область осталась без электричества
Короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре стало причиной обесточивания Запорожской области, сообщил глава администрации... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:33
2022-08-25T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре стало причиной обесточивания Запорожской области, сообщил глава администрации города Энергодар Александр Волга."Сообщаю, что, по предварительной информации, вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", - сообщил глава администрации города в Telegram-канале, поясняя причины обесточивания региона.
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запорожская область
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в мире, запорожская аэс, запорожская область, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар
14:33 25.08.2022 (обновлено: 14:45 25.08.2022)
 
Запорожские власти рассказали, почему область осталась без электричества

Глава Энергодара Волга: короткое замыкание и пожары после обстрелов обесточили область

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре стало причиной обесточивания Запорожской области, сообщил глава администрации города Энергодар Александр Волга.
"Сообщаю, что, по предварительной информации, вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", - сообщил глава администрации города в Telegram-канале, поясняя причины обесточивания региона.
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