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В 12 округах Подмосковья выявили превышение ПДК вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 25.08.2022
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В 12 округах Подмосковья выявили превышение ПДК вредных веществ в воздухе
В 12 округах Подмосковья выявили превышение ПДК вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 25.08.2022
В 12 округах Подмосковья выявили превышение ПДК вредных веществ в воздухе
Повышенные концентрации загрязняющих веществ в диапазоне 0,5-0,8 ПДК из-за пожаров в Рязанской области отмечаются в 12 округах Подмосковья, сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:23
2022-08-25T09:23
общество
подольск
мытищи
щелково
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Повышенные концентрации загрязняющих веществ в диапазоне 0,5-0,8 ПДК из-за пожаров в Рязанской области отмечаются в 12 округах Подмосковья, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии."Повышенные концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения в диапазоне 0,5-0,8 ПДК, отмечаются в 12 городских округах", - сказано в сообщении.Отмечается, что замеры проводились в Подольске, Мытищах, Щелково, Электростали, Лобне, Красногорске, Котельниках, Коломне, Химках, Домодедово, а также в Ленинском и Пушкинском округах.
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подольск
мытищи
щелково
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общество, подольск, мытищи, щелково, московская область (подмосковье)
Общество, Подольск, Мытищи, Щелково, Московская область (Подмосковье)
09:23 25.08.2022
 
В 12 округах Подмосковья выявили превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Минэкологии Подмосковья выявило в 12 округах превышение ПДК вредных веществ в воздухе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на улице
Женщина в защитной маске на улице - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Повышенные концентрации загрязняющих веществ в диапазоне 0,5-0,8 ПДК из-за пожаров в Рязанской области отмечаются в 12 округах Подмосковья, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии.
"Повышенные концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения в диапазоне 0,5-0,8 ПДК, отмечаются в 12 городских округах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что замеры проводились в Подольске, Мытищах, Щелково, Электростали, Лобне, Красногорске, Котельниках, Коломне, Химках, Домодедово, а также в Ленинском и Пушкинском округах.
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ОбществоПодольскМытищиЩелковоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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