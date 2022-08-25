https://ria.ru/20220825/zagryaznenie-1811995659.html

В 12 округах Подмосковья выявили превышение ПДК вредных веществ в воздухе

В 12 округах Подмосковья выявили превышение ПДК вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 25.08.2022

В 12 округах Подмосковья выявили превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Повышенные концентрации загрязняющих веществ в диапазоне 0,5-0,8 ПДК из-за пожаров в Рязанской области отмечаются в 12 округах Подмосковья, сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:23

2022-08-25T09:23

2022-08-25T09:23

общество

подольск

мытищи

щелково

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Повышенные концентрации загрязняющих веществ в диапазоне 0,5-0,8 ПДК из-за пожаров в Рязанской области отмечаются в 12 округах Подмосковья, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии."Повышенные концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения в диапазоне 0,5-0,8 ПДК, отмечаются в 12 городских округах", - сказано в сообщении.Отмечается, что замеры проводились в Подольске, Мытищах, Щелково, Электростали, Лобне, Красногорске, Котельниках, Коломне, Химках, Домодедово, а также в Ленинском и Пушкинском округах.

https://ria.ru/20220824/pozhary-1811882674.html

подольск

мытищи

щелково

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, подольск, мытищи, щелково, московская область (подмосковье)