https://ria.ru/20220825/zaes-1812138737.html

Макрон призвал главу МАГАТЭ к скорейшей отправке миссии на ЗАЭС

Макрон призвал главу МАГАТЭ к скорейшей отправке миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022

Макрон призвал главу МАГАТЭ к скорейшей отправке миссии на ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вновь выступил за скорейшую отправку экспертной миссии Международного... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:52

2022-08-25T16:52

2022-08-25T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

франция

россия

энергодар

запорожская аэс

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ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вновь выступил за скорейшую отправку экспертной миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, заявили в Елисейском дворце.Глава МАГАТЭ в четверг находится с рабочей поездкой в Париже. Утром его принял Макрон, они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и модальности экспертной миссии МАГАТЭ, которая отправится туда.Макрон отметил, что Гросси может рассчитывать на поддержку Франции для получения миссией МАГАТЭ доступа к ЗАЭС в условиях полной безопасности и беспрепятственной работы.Ранее глава МАГАТЭ заявил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью того, чтобы туда в ближайшие дни отправилась миссия МАГАТЭ.В пятницу президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов ​​через Украину.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

франция

россия

энергодар

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, франция, россия, энергодар, запорожская аэс, магатэ