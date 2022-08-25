Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал главу МАГАТЭ к скорейшей отправке миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/zaes-1812138737.html
Макрон призвал главу МАГАТЭ к скорейшей отправке миссии на ЗАЭС
Макрон призвал главу МАГАТЭ к скорейшей отправке миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022
Макрон призвал главу МАГАТЭ к скорейшей отправке миссии на ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вновь выступил за скорейшую отправку экспертной миссии Международного... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:52
2022-08-25T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
франция
россия
энергодар
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811744421_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_e5139b6176a1a8b42547ad5bf7553555.jpg
ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вновь выступил за скорейшую отправку экспертной миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, заявили в Елисейском дворце.Глава МАГАТЭ в четверг находится с рабочей поездкой в Париже. Утром его принял Макрон, они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и модальности экспертной миссии МАГАТЭ, которая отправится туда.Макрон отметил, что Гросси может рассчитывать на поддержку Франции для получения миссией МАГАТЭ доступа к ЗАЭС в условиях полной безопасности и беспрепятственной работы.Ранее глава МАГАТЭ заявил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью того, чтобы туда в ближайшие дни отправилась миссия МАГАТЭ.В пятницу президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов ​​через Украину.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
франция
россия
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811744421_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_524fd6e5df13d9852a528b0869b2829b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, владимир путин, франция, россия, энергодар, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Франция, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
16:52 25.08.2022
 
Макрон призвал главу МАГАТЭ к скорейшей отправке миссии на ЗАЭС

Макрон призвал главу МАГАТЭ Гросси к скорейшей отправке экспертов на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вновь выступил за скорейшую отправку экспертной миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, заявили в Елисейском дворце.
Глава МАГАТЭ в четверг находится с рабочей поездкой в Париже. Утром его принял Макрон, они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и модальности экспертной миссии МАГАТЭ, которая отправится туда.
"Президент республики вновь заявил о своей поддержке скорейшей отправки на Запорожскую АЭС миссии экспертов МАГАТЭ для решения вопросов ядерной безопасности и гарантий", - говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом в четверг.
Макрон отметил, что Гросси может рассчитывать на поддержку Франции для получения миссией МАГАТЭ доступа к ЗАЭС в условиях полной безопасности и беспрепятственной работы.
Ранее глава МАГАТЭ заявил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью того, чтобы туда в ближайшие дни отправилась миссия МАГАТЭ.
В пятницу президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов ​​через Украину.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала