Макрон призвал главу МАГАТЭ к скорейшей отправке миссии на ЗАЭС
Макрон призвал главу МАГАТЭ Гросси к скорейшей отправке экспертов на Запорожскую АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вновь выступил за скорейшую отправку экспертной миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, заявили в Елисейском дворце.
Глава МАГАТЭ в четверг находится с рабочей поездкой в Париже. Утром его принял Макрон, они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и модальности экспертной миссии МАГАТЭ, которая отправится туда.
"Президент республики вновь заявил о своей поддержке скорейшей отправки на Запорожскую АЭС миссии экспертов МАГАТЭ для решения вопросов ядерной безопасности и гарантий", - говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом в четверг.
Макрон отметил, что Гросси может рассчитывать на поддержку Франции для получения миссией МАГАТЭ доступа к ЗАЭС в условиях полной безопасности и беспрепятственной работы.
В пятницу президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов через Украину.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.