https://ria.ru/20220825/zaes-1812106502.html

Сбой в энергоснабжении Запорожской области не отразился на работе АЭС

Сбой в энергоснабжении Запорожской области не отразился на работе АЭС - РИА Новости, 25.08.2022

Сбой в энергоснабжении Запорожской области не отразился на работе АЭС

Сбой в электроснабжении Запорожской области не отразился на АЭС, она находится в рабочем режиме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:12

2022-08-25T15:12

2022-08-25T15:12

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

энергодар

запорожская аэс

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Сбой в электроснабжении Запорожской области не отразился на АЭС, она находится в рабочем режиме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.В четверг перебои с электроснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения было произведено переподключение.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

запорожская область

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, владимир рогов