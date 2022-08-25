Сбой в энергоснабжении Запорожской области не отразился на работе АЭС
Член ВГА Рогов: сбой в энергоснабжении Запорожской области не отразился на работе АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Сбой в электроснабжении Запорожской области не отразился на АЭС, она находится в рабочем режиме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В четверг перебои с электроснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения было произведено переподключение.
"Пока все нормально. АЭС находится в рабочем режиме, без каких-либо последствий", - сказала Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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