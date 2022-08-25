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Украинские войска за сутки семь раз обстреляли район Запорожской АЭС
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли район Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли район Запорожской АЭС
Украинские войска семь раз обстреляли район Запорожской АЭС, ответным огнем противник был уничтожен, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:21
2022-08-25T13:21
2022-08-25T16:13
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска семь раз обстреляли район Запорожской АЭС, ответным огнем противник был уничтожен, сообщило в четверг Минобороны России."Украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС. Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Минобороны заявило, что ответным огнем артиллерии российских Вооруженных сил огневые средства противника подавлены.
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запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
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13:21 25.08.2022 (обновлено: 16:13 25.08.2022)
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли район Запорожской АЭС
Минобороны: ВСУ семь раз обстреляли район ЗАЭС, ответным огнем противник уничтожен