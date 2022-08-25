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Украинские войска за сутки семь раз обстреляли район Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/zaes-1812065194.html
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли район Запорожской АЭС
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли район Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли район Запорожской АЭС
Украинские войска семь раз обстреляли район Запорожской АЭС, ответным огнем противник был уничтожен, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:21
2022-08-25T16:13
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска семь раз обстреляли район Запорожской АЭС, ответным огнем противник был уничтожен, сообщило в четверг Минобороны России."Украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС. Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Минобороны заявило, что ответным огнем артиллерии российских Вооруженных сил огневые средства противника подавлены.
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запорожская область
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безопасность, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:21 25.08.2022 (обновлено: 16:13 25.08.2022)
 
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли район Запорожской АЭС

Минобороны: ВСУ семь раз обстреляли район ЗАЭС, ответным огнем противник уничтожен

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска семь раз обстреляли район Запорожской АЭС, ответным огнем противник был уничтожен, сообщило в четверг Минобороны России.
"Украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС. Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны заявило, что ответным огнем артиллерии российских Вооруженных сил огневые средства противника подавлены.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская АЭСЗапорожская областьЭнергодарМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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