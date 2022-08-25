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Украинские войска за сутки семь раз обстреляли район Запорожской АЭС

Украинские войска за сутки семь раз обстреляли район Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.08.2022

Украинские войска за сутки семь раз обстреляли район Запорожской АЭС

Украинские войска семь раз обстреляли район Запорожской АЭС, ответным огнем противник был уничтожен, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:21

2022-08-25T13:21

2022-08-25T16:13

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская аэс

запорожская область

энергодар

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска семь раз обстреляли район Запорожской АЭС, ответным огнем противник был уничтожен, сообщило в четверг Минобороны России."Украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС. Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Минобороны заявило, что ответным огнем артиллерии российских Вооруженных сил огневые средства противника подавлены.

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Екатерина Зайцева

безопасность, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф