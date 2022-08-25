https://ria.ru/20220825/vorobev-1812130253.html

Воробьев наградил лучшие школы Подмосковья

Воробьев наградил лучшие школы Подмосковья - РИА Новости, 25.08.2022

Воробьев наградил лучшие школы Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил дипломами лучшие школы 2022 года в ходе педагогического форума "Образование Подмосковья", первое место... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:26

2022-08-25T16:26

2022-08-25T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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школы

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил дипломами лучшие школы 2022 года в ходе педагогического форума "Образование Подмосковья", первое место занял лицей № 5 города Долгопрудный, передаёт корреспондент РИА Новости."Я хочу поблагодарить тех, кто стоял традиционно у истоков образования Московской области. Я знаю, что многие здесь присутствующие продолжительное время работают в образовании, и, самое главное, способны меняться. Это определяет успех", - сказал губернатор.По словам главы Московской области, любая стагнация ведёт к печальным последствиям. "Хочу ещё раз всех поприветствовать, ни в коем случае не читать нотации и лекции. Сегодня у нас есть победители", – добавил Воробьёв.Дипломами за второе и третье место награждены Дмитровская гимназия "Логос" и Балашихинский лицей.Абсолютными лидерами в образовании стали физтех-лицей им. П.Л. Капицы и областная гимназия имени Е.М. Примакова.Воробьёв назвал образование фундаментальным направлением деятельности в ходе педагогического форума "Образование Подмосковья"."Образование – фундаментальное – фундаментальное направление нашей деятельности", - заявил губернатор.По словам Воробьева, результатов можно добиться только командными действиями, дополняя другу друга и в школьном коллективе, и в муниципалитете, и регионе. "Если бы команда работала разнонаправленно, то мы бы не видели результатов наших детей", – добавил глава Подмосковья.

https://ria.ru/20220825/podmoskove-1812129289.html

https://ria.ru/20220824/shkola-1811814822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общество, школы, андрей воробьев