https://ria.ru/20220825/vengriya-1812176957.html

В Венгрии дорожают яйца из-за роста цен на энергию и корма

В Венгрии дорожают яйца из-за роста цен на энергию и корма - РИА Новости, 25.08.2022

В Венгрии дорожают яйца из-за роста цен на энергию и корма

В Венгрии из-за засухи и роста цен на энергию с сентября на 100 форинтов (0,25 доллара) вырастет производственная цена десятка яиц, сообщила Венгерская... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:33

2022-08-25T19:33

2022-08-25T19:33

экономика

цены на нефть

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769779914_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_356a712a1f3e6f359e7d4b6bc8bd3612.jpg

БУДАПЕШТ, 25 авг - РИА Новости. В Венгрии из-за засухи и роста цен на энергию с сентября на 100 форинтов (0,25 доллара) вырастет производственная цена десятка яиц, сообщила Венгерская ассоциация производителей яиц и яичных гибридов."Из-за засушливого периода животноводы столкнулись с более высокими ценами на корма, а их эксплуатационные расходы также увеличились из-за роста цен на энергоносители, поэтому производители яиц будут вынуждены с сентября повысить производственную цену на 10 форинтов (0,024 доллара) за штуку нетто", - приводит заявление ассоциации агентство MTI.В ассоциации отмечают, что повышение цен также необходимо для безопасного внутреннего снабжения, поскольку в нынешних экономических условиях производители задаются вопросом, стоит ли запускать в производство новый скот, и как долго они смогут финансировать производство при текущем уровне затрат."Дефицита яиц в дальнейшем не будет, однако внутренний сектор приближается к пределу обеспечения. В других европейских странах фермеры сталкиваются с аналогичными проблемами. Из-за низкого курса форинта к евро не стоит ожидать появления дешевых импортных яиц на венгерском рынке", - приводятся слова директора ассоциации Золтана Шюте.В ассоциации отметили, что за последние пять лет средняя потребительская цена на яйца росла самыми низкими темпами по сравнению с другими основными продуктами питания. "Потребительская цена десятка яиц в июле 2022 года превысила уровень января 2018 года на 17,8%. За тот же период цены на молоко выросли на 51,9%, на хлеб - на 144,8%, а на масло - на 64,7%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220824/vengrii-1811971060.html

https://ria.ru/20220811/vengriya-1808833832.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, венгрия