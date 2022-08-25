https://ria.ru/20220825/upominaniya-1812130932.html

Число позитивных публикаций о казачестве в 2021 году значительно возросло

Число позитивных публикаций о казачестве в 2021 году значительно возросло - РИА Новости, 25.08.2022

Число позитивных публикаций о казачестве в 2021 году значительно возросло

Результатом работы комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при Президенте РФ по делам казачества в 2021 году стал значительный рост количества публикаций по... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:28

2022-08-25T16:28

2022-08-25T16:49

российское казачество

краснодар

николай долуда

краснодарский край

российское казачество

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КРАСНОДАР, 25 авг — РИА Новости. Результатом работы комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при Президенте РФ по делам казачества в 2021 году стал значительный рост количества публикаций по данной тематике, а также увеличение положительных и нейтральных материалов в федеральных и региональных СМИ. Об этом заявил на выездном заседании комиссии в Краснодаре заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.По словам пресс-секретаря Всероссийского казачьего общества Натальи Щербаковой, такая динамика стала возможной благодаря проведенной в 2021 году эффективной работе по выстраиванию взаимодействия казачьих отделов по СМИ и медиа.Как подчеркнул атаман ВсКО, депутат Государственной Думы РФ Николай Долуда, формирование позитивного образа казака во многом зависит от работы помощников атаманов по взаимодействию со СМИ и призвал их выстраивать работу не только на федеральном, но также и на региональном и муниципальном уровнях.При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал представителей казачества воспринимать материалы СМИ как обратную связь с обществом и тщательно анализировать негативные моменты, возникающие в информационном поле.Представители СМИ, участвовавшие в заседании комиссии, также поделились опытом взаимодействия с пресс-службами казачьих обществ и дали свои рекомендации о том, какие материалы более востребованы в медиа, как избежать типичных ошибок при освещении различных информационных поводов.В частности, главный дизайнер проектов Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Александр Наумов обратил внимание на качество предоставляемого пресс-службами фото- и видеоконтента, которое порой создает сложности при публикации материалов в СМИ. Он призвал помимо сюжетной линии внимательнее следить за деталями при компоновке кадра, а также за образом ключевых спикеров."Важно показать живую историю, ловить в кадре живую эмоцию", – добавил он.

https://ria.ru/20220621/azovskoe-1797030246.html

https://ria.ru/20220815/korpus-1809862905.html

https://ria.ru/20220804/obschestvo-1807273949.html

краснодар

краснодарский край

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краснодар, николай долуда, краснодарский край, российское казачество