https://ria.ru/20220825/upominaniya-1812130932.html
Число позитивных публикаций о казачестве в 2021 году значительно возросло
Число позитивных публикаций о казачестве в 2021 году значительно возросло - РИА Новости, 25.08.2022
Число позитивных публикаций о казачестве в 2021 году значительно возросло
Результатом работы комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при Президенте РФ по делам казачества в 2021 году стал значительный рост количества публикаций по... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:28
2022-08-25T16:28
2022-08-25T16:49
российское казачество
краснодар
николай долуда
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 авг — РИА Новости. Результатом работы комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при Президенте РФ по делам казачества в 2021 году стал значительный рост количества публикаций по данной тематике, а также увеличение положительных и нейтральных материалов в федеральных и региональных СМИ. Об этом заявил на выездном заседании комиссии в Краснодаре заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.По словам пресс-секретаря Всероссийского казачьего общества Натальи Щербаковой, такая динамика стала возможной благодаря проведенной в 2021 году эффективной работе по выстраиванию взаимодействия казачьих отделов по СМИ и медиа.Как подчеркнул атаман ВсКО, депутат Государственной Думы РФ Николай Долуда, формирование позитивного образа казака во многом зависит от работы помощников атаманов по взаимодействию со СМИ и призвал их выстраивать работу не только на федеральном, но также и на региональном и муниципальном уровнях.При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал представителей казачества воспринимать материалы СМИ как обратную связь с обществом и тщательно анализировать негативные моменты, возникающие в информационном поле.Представители СМИ, участвовавшие в заседании комиссии, также поделились опытом взаимодействия с пресс-службами казачьих обществ и дали свои рекомендации о том, какие материалы более востребованы в медиа, как избежать типичных ошибок при освещении различных информационных поводов.В частности, главный дизайнер проектов Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Александр Наумов обратил внимание на качество предоставляемого пресс-службами фото- и видеоконтента, которое порой создает сложности при публикации материалов в СМИ. Он призвал помимо сюжетной линии внимательнее следить за деталями при компоновке кадра, а также за образом ключевых спикеров."Важно показать живую историю, ловить в кадре живую эмоцию", – добавил он.
https://ria.ru/20220621/azovskoe-1797030246.html
https://ria.ru/20220815/korpus-1809862905.html
https://ria.ru/20220804/obschestvo-1807273949.html
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краснодар, николай долуда, краснодарский край, российское казачество
Российское казачество, Краснодар, Николай Долуда, Краснодарский край, Российское казачество
КРАСНОДАР, 25 авг — РИА Новости. Результатом работы комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при Президенте РФ по делам казачества в 2021 году стал значительный рост количества публикаций по данной тематике, а также увеличение положительных и нейтральных материалов в федеральных и региональных СМИ. Об этом заявил на выездном заседании комиссии в Краснодаре заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"До недавнего времени образ казака в общественном сознании был совсем не таким, каким казак является, диаметрально противоположным реальному положению дел: вместо образа сильного воина, появился образ ряженого пропагандиста. Однако в последнее время ситуация начала кардинально меняться, и к концу прошлого года в СМИ почти не осталось публикаций с негативным окрасом", – отметил он.
По словам пресс-секретаря Всероссийского казачьего общества Натальи Щербаковой, такая динамика стала возможной благодаря проведенной в 2021 году эффективной работе по выстраиванию взаимодействия казачьих отделов по СМИ и медиа.
"Были определены каналы коммуникации и начата системная работа по созданию площадок освещения деятельности. В результате за год в СМИ было опубликовано более 7000 информационных сообщений о деятельности казачества, что в полтора раза превосходит результат 2020 года. Приоритетными темами информационных материалов стали культура образование, спорт. Госслужба, как основная деятельность казачества, в то же время освещается несистемно", – сообщила Щербакова.
Как подчеркнул атаман ВсКО, депутат Государственной Думы РФ Николай Долуда, формирование позитивного образа казака во многом зависит от работы помощников атаманов по взаимодействию со СМИ и призвал их выстраивать работу не только на федеральном, но также и на региональном и муниципальном уровнях.
"Ряд атаманов не понимают сущности тех задач, которые поставлены перед нами. Журналист должен плотно работать с атаманом, и те мероприятия, которые проводят войска, местные первичные ячейки, должны находить свои информационные площадки", – подчеркнул он.
При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал представителей казачества воспринимать материалы СМИ как обратную связь с обществом и тщательно анализировать негативные моменты, возникающие в информационном поле.
Представители СМИ, участвовавшие в заседании комиссии, также поделились опытом взаимодействия с пресс-службами казачьих обществ и дали свои рекомендации о том, какие материалы более востребованы в медиа, как избежать типичных ошибок при освещении различных информационных поводов.
В частности, главный дизайнер проектов Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Александр Наумов обратил внимание на качество предоставляемого пресс-службами фото- и видеоконтента, которое порой создает сложности при публикации материалов в СМИ. Он призвал помимо сюжетной линии внимательнее следить за деталями при компоновке кадра, а также за образом ключевых спикеров.
"Важно показать живую историю, ловить в кадре живую эмоцию", – добавил он.