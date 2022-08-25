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Совет Госдумы потребовал прекратить поставки вооружений на Украину - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/ukraina-1812121673.html
Совет Госдумы потребовал прекратить поставки вооружений на Украину
Совет Госдумы потребовал прекратить поставки вооружений на Украину - РИА Новости, 25.08.2022
Совет Госдумы потребовал прекратить поставки вооружений на Украину
Совет Думы требует прекратить поставки на Украину вооружений, при помощи которого создается риск возникновения ядерной катастрофы, сообщается в заявлении Совета РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:01
2022-08-25T16:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Совет Думы требует прекратить поставки на Украину вооружений, при помощи которого создается риск возникновения ядерной катастрофы, сообщается в заявлении Совета Думы."Совет Государственной Думы требует прекратить поставки на Украину вооружений, которыми антинародный киевский режим убивает и калечит людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы", - говорится в заявлении.Кроме того, Совет ГД обратился к гражданам Украины с просьбой осознать последствия политики Киева."Обращаемся к гражданам Украины с просьбой осознать страшные последствия преступной и провокационной политики киевского режима", - уточняется в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
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в мире, украина, россия, донбасс, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Госдума РФ
16:01 25.08.2022 (обновлено: 16:28 25.08.2022)
 
Совет Госдумы потребовал прекратить поставки вооружений на Украину

Совет Госдумы потребовал прекратить поставки вооружений антинародному киевскому режиму

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Совет Думы требует прекратить поставки на Украину вооружений, при помощи которого создается риск возникновения ядерной катастрофы, сообщается в заявлении Совета Думы.
"Совет Государственной Думы требует прекратить поставки на Украину вооружений, которыми антинародный киевский режим убивает и калечит людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы", - говорится в заявлении.
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Кроме того, Совет ГД обратился к гражданам Украины с просьбой осознать последствия политики Киева.
"Обращаемся к гражданам Украины с просьбой осознать страшные последствия преступной и провокационной политики киевского режима", - уточняется в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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