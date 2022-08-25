https://ria.ru/20220825/ukraina-1812056239.html

Российские военные уничтожили три самолета ВС Украины на аэродроме Днепр

Российские военные уничтожили три самолета ВС Украины на аэродроме Днепр - РИА Новости, 25.08.2022

Российские военные уничтожили три самолета ВС Украины на аэродроме Днепр

ВС РФ уничтожили на аэродроме Днепр три украинских самолета, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:10

2022-08-25T13:10

2022-08-25T16:26

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

днепр (город)

днепропетровская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили на аэродроме Днепр три украинских самолета, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.Кроме того, отметили в Минобороны, высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск "Каховка". "Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

днепропетровская область

россия

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"Уничтожен командный пункт ВСУ в Николаевской области" – Конашенков о ходе спецоперации Ударом "Искандера" по воинскому эшелону на станции Чаплино уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих резерва и 10 единиц военной техники. 2022-08-25T13:10 true PT4M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, днепр (город), днепропетровская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)