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Российские военные уничтожили три самолета ВС Украины на аэродроме Днепр
Российские военные уничтожили три самолета ВС Украины на аэродроме Днепр - РИА Новости, 25.08.2022
Российские военные уничтожили три самолета ВС Украины на аэродроме Днепр
ВС РФ уничтожили на аэродроме Днепр три украинских самолета, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:10
2022-08-25T13:10
2022-08-25T16:26
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
днепр (город)
днепропетровская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили на аэродроме Днепр три украинских самолета, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.Кроме того, отметили в Минобороны, высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск "Каховка". "Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (город)
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"Уничтожен командный пункт ВСУ в Николаевской области" – Конашенков о ходе спецоперации
Ударом "Искандера" по воинскому эшелону на станции Чаплино уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих резерва и 10 единиц военной техники.
2022-08-25T13:10
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безопасность, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, днепр (город), днепропетровская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны, Днепр (город), Днепропетровская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:10 25.08.2022 (обновлено: 16:26 25.08.2022)
Российские военные уничтожили три самолета ВС Украины на аэродроме Днепр
Минобороны России сообщило об уничтожении трех самолетов ВС Украины на аэродроме Днепр