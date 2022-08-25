https://ria.ru/20220825/uchenie-1812023069.html
В Ростове-на-Дону провели внеплановое учение по ликвидации пожара
В Ростове-на-Дону провели внеплановое учение по ликвидации пожара - РИА Новости, 25.08.2022
В Ростове-на-Дону провели внеплановое учение по ликвидации пожара
Внеплановое учение по ликвидации природного пожара прошло в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:23
2022-08-25T11:23
2022-08-25T11:57
общество
ростов-на-дону
алексей логвиненко
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_0:49:3467:1999_1920x0_80_0_0_fb907e391705f372d1b79cb8e6e25117.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Внеплановое учение по ликвидации природного пожара прошло в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."Внеплановое учение по ликвидации природного пожара провели на территории Октябрьского района города", - написал он в Telegram.В учении были задействованы два пожарно-спасательных отряда противопожарной службы областного МЧС, сотрудники поисково-спасательной службы ГО и ЧС города, департамента ЖКХ и энергетики, а также администрации Октябрьского района города.Аварийно-спасательные подразделения отработали различные способы тушения пожара, повысили навыки применения специальной техники и оборудования. Кроме того, состоялась проверка координации взаимодействия экстренных служб, проведено слаживание подразделений при ликвидации пожара, выполнены мероприятия по защите населенного пункта и недопущению перехода огня на здания и сооружения."Все поставленные цели и задачи выполнены в полном объеме", - резюмировал глава городской администрации.На территории города в связи с жаркой и засушливой погодой действует особый противопожарные режим. "Проведение подобных тренировок имеет большое значение для повышения профессионализма огнеборцев, а, следовательно, и уровня защищенности наших граждан", - отметил Логвиненко.
https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_64bf013e4cd1d65607aa367e0ac8b26d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростов-на-дону, алексей логвиненко
Общество, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Ростовская область
11:23 25.08.2022 (обновлено: 11:57 25.08.2022)
В Ростове-на-Дону провели внеплановое учение по ликвидации пожара
Глава Ростова-на-Дону Логвиненко: в городе прошло внеплановое учение по ликвидации пожара
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости.
Внеплановое учение по ликвидации природного пожара прошло в Ростове-на-Дону, сообщил
глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Внеплановое учение по ликвидации природного пожара провели на территории Октябрьского района города", - написал он в Telegram.
В учении были задействованы два пожарно-спасательных отряда противопожарной службы областного МЧС, сотрудники поисково-спасательной службы ГО и ЧС города, департамента ЖКХ и энергетики, а также администрации Октябрьского района города.
Аварийно-спасательные подразделения отработали различные способы тушения пожара, повысили навыки применения специальной техники и оборудования. Кроме того, состоялась проверка координации взаимодействия экстренных служб, проведено слаживание подразделений при ликвидации пожара, выполнены мероприятия по защите населенного пункта и недопущению перехода огня на здания и сооружения.
"Все поставленные цели и задачи выполнены в полном объеме", - резюмировал глава городской администрации.
На территории города в связи с жаркой и засушливой погодой действует особый противопожарные режим. "Проведение подобных тренировок имеет большое значение для повышения профессионализма огнеборцев, а, следовательно, и уровня защищенности наших граждан", - отметил Логвиненко.