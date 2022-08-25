https://ria.ru/20220825/uchenie-1812023069.html

В Ростове-на-Дону провели внеплановое учение по ликвидации пожара

В Ростове-на-Дону провели внеплановое учение по ликвидации пожара - РИА Новости, 25.08.2022

В Ростове-на-Дону провели внеплановое учение по ликвидации пожара

Внеплановое учение по ликвидации природного пожара прошло в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:23

2022-08-25T11:23

2022-08-25T11:57

общество

ростов-на-дону

алексей логвиненко

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Внеплановое учение по ликвидации природного пожара прошло в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."Внеплановое учение по ликвидации природного пожара провели на территории Октябрьского района города", - написал он в Telegram.В учении были задействованы два пожарно-спасательных отряда противопожарной службы областного МЧС, сотрудники поисково-спасательной службы ГО и ЧС города, департамента ЖКХ и энергетики, а также администрации Октябрьского района города.Аварийно-спасательные подразделения отработали различные способы тушения пожара, повысили навыки применения специальной техники и оборудования. Кроме того, состоялась проверка координации взаимодействия экстренных служб, проведено слаживание подразделений при ликвидации пожара, выполнены мероприятия по защите населенного пункта и недопущению перехода огня на здания и сооружения."Все поставленные цели и задачи выполнены в полном объеме", - резюмировал глава городской администрации.На территории города в связи с жаркой и засушливой погодой действует особый противопожарные режим. "Проведение подобных тренировок имеет большое значение для повышения профессионализма огнеборцев, а, следовательно, и уровня защищенности наших граждан", - отметил Логвиненко.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

общество, ростов-на-дону, алексей логвиненко