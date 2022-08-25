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Кулеба попытался запугать европейцев российскими туристами - РИА Новости, 25.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220825/turisty-1812055443.html
Кулеба попытался запугать европейцев российскими туристами
Кулеба попытался запугать европейцев российскими туристами - РИА Новости, 25.08.2022
Кулеба попытался запугать европейцев российскими туристами
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье в журнале Politico попытался запугать европейцев российскими туристами на фоне дискуссий о запрете гражданам РФ... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:07
2022-08-25T13:07
туризм
олаф шольц
жозеп боррель
россия
германия
эстония
евросоюз
новости - туризм
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье в журнале Politico попытался запугать европейцев российскими туристами на фоне дискуссий о запрете гражданам РФ въезжать в европейские страны.В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя"."Они уже печально известны своим поведением на курортах по всему миру... но эти риски сейчас еще выше. Отказ от них (туристов из РФ) повысит безопасность и снизит уровень преступности", - говорится в статье Кулебы.Европейские страны после начала спецоперации начали терпеть убытки из-за отсутствия на курортах российских туристов. В Италии и Греции ранее уже заявили о многомиллионных потерях.
https://ria.ru/20220824/evrosoyuz-1811922164.html
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олаф шольц, жозеп боррель, россия, германия, эстония, евросоюз, новости - туризм, туризм
Туризм, Олаф Шольц, Жозеп Боррель, Россия, Германия, Эстония, Евросоюз, Новости - Туризм, Туризм
13:07 25.08.2022
 
Кулеба попытался запугать европейцев российскими туристами

Глава МИД Украины Кулеба: отказ от российских туристов повысит безопасность в Европе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье в журнале Politico попытался запугать европейцев российскими туристами на фоне дискуссий о запрете гражданам РФ въезжать в европейские страны.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
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Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
"Они уже печально известны своим поведением на курортах по всему миру... но эти риски сейчас еще выше. Отказ от них (туристов из РФ) повысит безопасность и снизит уровень преступности", - говорится в статье Кулебы.
Европейские страны после начала спецоперации начали терпеть убытки из-за отсутствия на курортах российских туристов. В Италии и Греции ранее уже заявили о многомиллионных потерях.
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ТуризмОлаф ШольцЖозеп БоррельРоссияГерманияЭстонияЕвросоюзНовости - ТуризмТуризм
 
 
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