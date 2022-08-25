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Медведев заявил, что сценариев развития ситуации на Украине "всего полтора" - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/spetsoperatsiya-1812062516.html
Медведев заявил, что сценариев развития ситуации на Украине "всего полтора"
Медведев заявил, что сценариев развития ситуации на Украине "всего полтора" - РИА Новости, 25.08.2022
Медведев заявил, что сценариев развития ситуации на Украине "всего полтора"
Существует "всего полтора" сценария развития ситуации на Украине, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:18
2022-08-25T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Существует "всего полтора" сценария развития ситуации на Украине, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.К ним он отнес достижение всех целей спецоперации и признание ее итогов Киевом или военный переворот на Украине и опять же последующее признание итогов СВО."Вот и все варианты. Tertium non datur (третьего не дано. — Прим. ред.)!" — написал Медведев.Он напомнил, что сейчас "аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту": "прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада"."На самом деле все это вранье чистой воды и демагогия для обработки электората. Все все понимают. Но отрабатывают роли", — считает Медведев.Ранее журналист британской газеты The Guardian Дэн Саббаг перечислил пять возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев.Так, по его мнению, конфликт может затянуться еще на год или Киев может начать применять тактику партизанских рейдов. Также он допустил, что Россия продолжит наступление, однако ее целью будет удерживание территорий Украины. Кроме того, журналист увидел в предстоящей зиме период для получения преимущества теми, кто к ней лучше всего подготовится. В пятом прогнозе Западу предстоит решить, хочет ли он, чтобы Украина победила или же просто держалась, потому что без западной военной помощи Киев потерпел бы поражение.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220825/sudba-1811977589.html
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в мире, украина, россия, донбасс, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Дмитрий Медведев
13:18 25.08.2022 (обновлено: 16:19 25.08.2022)
 
Медведев заявил, что сценариев развития ситуации на Украине "всего полтора"

Зампред Совбеза Медведев назвал полтора сценария развития ситуации на Украине

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на Украине
Российские военнослужащие на Украине - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российские военнослужащие на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Существует "всего полтора" сценария развития ситуации на Украине, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
К ним он отнес достижение всех целей спецоперации и признание ее итогов Киевом или военный переворот на Украине и опять же последующее признание итогов СВО.
"Вот и все варианты. Tertium non datur (третьего не дано. — Прим. ред.)!" — написал Медведев.
Он напомнил, что сейчас "аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту": "прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада".
"На самом деле все это вранье чистой воды и демагогия для обработки электората. Все все понимают. Но отрабатывают роли", — считает Медведев.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
01:40Специальная военная операция на Украине
В Германии раскрыли "горькую правду" о судьбе Украины
Ранее журналист британской газеты The Guardian Дэн Саббаг перечислил пять возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев.
Так, по его мнению, конфликт может затянуться еще на год или Киев может начать применять тактику партизанских рейдов. Также он допустил, что Россия продолжит наступление, однако ее целью будет удерживание территорий Украины. Кроме того, журналист увидел в предстоящей зиме период для получения преимущества теми, кто к ней лучше всего подготовится. В пятом прогнозе Западу предстоит решить, хочет ли он, чтобы Украина победила или же просто держалась, потому что без западной военной помощи Киев потерпел бы поражение.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Военнослужащий разведгруппы ВС России, работающий на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 08:00
Как ядерное оружие обеспечит победу России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассДмитрий Медведев
 
 
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