https://ria.ru/20220825/spetsoperatsiya-1812062516.html

Медведев заявил, что сценариев развития ситуации на Украине "всего полтора"

Медведев заявил, что сценариев развития ситуации на Украине "всего полтора" - РИА Новости, 25.08.2022

Медведев заявил, что сценариев развития ситуации на Украине "всего полтора"

Существует "всего полтора" сценария развития ситуации на Украине, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:18

2022-08-25T13:18

2022-08-25T16:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806533360_97:486:2873:2048_1920x0_80_0_0_c7f048e86397c7445483070a4216bc83.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Существует "всего полтора" сценария развития ситуации на Украине, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.К ним он отнес достижение всех целей спецоперации и признание ее итогов Киевом или военный переворот на Украине и опять же последующее признание итогов СВО."Вот и все варианты. Tertium non datur (третьего не дано. — Прим. ред.)!" — написал Медведев.Он напомнил, что сейчас "аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту": "прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада"."На самом деле все это вранье чистой воды и демагогия для обработки электората. Все все понимают. Но отрабатывают роли", — считает Медведев.Ранее журналист британской газеты The Guardian Дэн Саббаг перечислил пять возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев.Так, по его мнению, конфликт может затянуться еще на год или Киев может начать применять тактику партизанских рейдов. Также он допустил, что Россия продолжит наступление, однако ее целью будет удерживание территорий Украины. Кроме того, журналист увидел в предстоящей зиме период для получения преимущества теми, кто к ней лучше всего подготовится. В пятом прогнозе Западу предстоит решить, хочет ли он, чтобы Украина победила или же просто держалась, потому что без западной военной помощи Киев потерпел бы поражение.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220825/sudba-1811977589.html

https://ria.ru/20220821/oruzhie-1810875817.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донбасс, дмитрий медведев