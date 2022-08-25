https://ria.ru/20220825/sotrudnichestvo-1812088205.html

Омская область начинает активное сотрудничество с регионами Армении

Омская область начинает активное сотрудничество с регионами Армении - РИА Новости, 25.08.2022

Омская область начинает активное сотрудничество с регионами Армении

Омская область вступает в активную фазу сотрудничества с регионами Армении, заявил в четверг губернатор российского региона Александр Бурков по итогам... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:21

2022-08-25T14:21

2022-08-25T14:21

омская область

александр бурков

армения

омская область

никол пашинян

россия

экономика

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ОМСК, 25 авг – РИА Новости. Омская область вступает в активную фазу сотрудничества с регионами Армении, заявил в четверг губернатор российского региона Александр Бурков по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с Гегаркуникской областью."Вчера на встрече омской делегации в правительстве Армении премьер-министр Никол Пашинян говорил, что наши намерения развивать российско-армянские отношения должны в ближайшее время трансформироваться в конкретные шаги и цифры. Сегодня мы вступаем в активную фазу сотрудничества с регионами Армении — в Гегаркуникской области вместе с главой региона мы обсудили, что будем делать и какие предприятия подключать", - рассказал он.Бурков пояснил, что речь идет, в том числе, о совместных высокотехнологичных проектах и научных разработках. Ключевая цель этой работы, по словам губернатора, - увеличить товарооборот между Омской областью и Арменией.Документ, подписанный Александром Бурковым и главой региона Армении Кареном Саргсяном, представляет собой план совместных мероприятий в сфере сельского хозяйства на ближайшие два года. Он включает организацию испытаний сортов сельскохозяйственных культур омской селекции в климатических условиях Армении, поставки сельхозтехники и комплектующих для аграриев Гегаркуникской области, а также совместную кооперацию в сельскохозяйственном машиностроении.Также в четверг в Гегаркуникской области ректор Омского государственного педагогического университета Иван Кротт подписал соглашение с коллегой из Гаварского государственного университета Рузанной Акопян.По итогам визита делегации Омской области принято решение о том, что глава Гегаркуникской области будет координировать сотрудничество российского региона со всеми регионами Армении. В рамках визита в Гегаркуникскую область губернатор Александр Бурков посетил местное предприятие по разведению мальков и переработке севанской и радужной форели, строящуюся солнечную электростанцию и тепличную ферму.

https://ria.ru/20220721/gidrouzel-1803935729.html

https://ria.ru/20220707/infrastruktura-1800930566.html

армения

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр бурков, армения, омская область, никол пашинян, россия, экономика