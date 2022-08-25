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Омская область начинает активное сотрудничество с регионами Армении - РИА Новости, 25.08.2022
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Омская область
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Омская область начинает активное сотрудничество с регионами Армении
Омская область начинает активное сотрудничество с регионами Армении - РИА Новости, 25.08.2022
Омская область начинает активное сотрудничество с регионами Армении
Омская область вступает в активную фазу сотрудничества с регионами Армении, заявил в четверг губернатор российского региона Александр Бурков по итогам... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:21
2022-08-25T14:21
омская область
александр бурков
армения
омская область
никол пашинян
россия
экономика
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ОМСК, 25 авг – РИА Новости. Омская область вступает в активную фазу сотрудничества с регионами Армении, заявил в четверг губернатор российского региона Александр Бурков по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с Гегаркуникской областью."Вчера на встрече омской делегации в правительстве Армении премьер-министр Никол Пашинян говорил, что наши намерения развивать российско-армянские отношения должны в ближайшее время трансформироваться в конкретные шаги и цифры. Сегодня мы вступаем в активную фазу сотрудничества с регионами Армении — в Гегаркуникской области вместе с главой региона мы обсудили, что будем делать и какие предприятия подключать", - рассказал он.Бурков пояснил, что речь идет, в том числе, о совместных высокотехнологичных проектах и научных разработках. Ключевая цель этой работы, по словам губернатора, - увеличить товарооборот между Омской областью и Арменией.Документ, подписанный Александром Бурковым и главой региона Армении Кареном Саргсяном, представляет собой план совместных мероприятий в сфере сельского хозяйства на ближайшие два года. Он включает организацию испытаний сортов сельскохозяйственных культур омской селекции в климатических условиях Армении, поставки сельхозтехники и комплектующих для аграриев Гегаркуникской области, а также совместную кооперацию в сельскохозяйственном машиностроении.Также в четверг в Гегаркуникской области ректор Омского государственного педагогического университета Иван Кротт подписал соглашение с коллегой из Гаварского государственного университета Рузанной Акопян.По итогам визита делегации Омской области принято решение о том, что глава Гегаркуникской области будет координировать сотрудничество российского региона со всеми регионами Армении. В рамках визита в Гегаркуникскую область губернатор Александр Бурков посетил местное предприятие по разведению мальков и переработке севанской и радужной форели, строящуюся солнечную электростанцию и тепличную ферму.
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александр бурков, армения, омская область, никол пашинян, россия, экономика
Омская область , Александр Бурков, Армения, Омская область, Никол Пашинян, Россия, Экономика
14:21 25.08.2022
 
Омская область начинает активное сотрудничество с регионами Армении

Бурков: Омская область вступает в активную фазу сотрудничества с регионами Армении

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 25 авг – РИА Новости. Омская область вступает в активную фазу сотрудничества с регионами Армении, заявил в четверг губернатор российского региона Александр Бурков по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с Гегаркуникской областью.
"Вчера на встрече омской делегации в правительстве Армении премьер-министр Никол Пашинян говорил, что наши намерения развивать российско-армянские отношения должны в ближайшее время трансформироваться в конкретные шаги и цифры. Сегодня мы вступаем в активную фазу сотрудничества с регионами Армении — в Гегаркуникской области вместе с главой региона мы обсудили, что будем делать и какие предприятия подключать", - рассказал он.
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Бурков пояснил, что речь идет, в том числе, о совместных высокотехнологичных проектах и научных разработках. Ключевая цель этой работы, по словам губернатора, - увеличить товарооборот между Омской областью и Арменией.
Документ, подписанный Александром Бурковым и главой региона Армении Кареном Саргсяном, представляет собой план совместных мероприятий в сфере сельского хозяйства на ближайшие два года. Он включает организацию испытаний сортов сельскохозяйственных культур омской селекции в климатических условиях Армении, поставки сельхозтехники и комплектующих для аграриев Гегаркуникской области, а также совместную кооперацию в сельскохозяйственном машиностроении.
Также в четверг в Гегаркуникской области ректор Омского государственного педагогического университета Иван Кротт подписал соглашение с коллегой из Гаварского государственного университета Рузанной Акопян.
По итогам визита делегации Омской области принято решение о том, что глава Гегаркуникской области будет координировать сотрудничество российского региона со всеми регионами Армении. В рамках визита в Гегаркуникскую область губернатор Александр Бурков посетил местное предприятие по разведению мальков и переработке севанской и радужной форели, строящуюся солнечную электростанцию и тепличную ферму.
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Омская областьАлександр БурковАрменияОмская областьНикол ПашинянРоссияЭкономика
 
 
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