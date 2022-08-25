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Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/sholts-1812077607.html
Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными
Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными - РИА Новости, 25.08.2022
Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными
Канцлер Германии Олаф Шольц, который в четверг посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские войска проходят обучение на... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:52
2022-08-25T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
олаф шольц
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, который в четверг посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские войска проходят обучение на зенитных самоходных установках Gepard, с помощью стремянки залез на ЗСУ.Канцлер встретился с военными, а также осмотрел Gepard cнаружи и изнутри: с помощью лестницы-стремянки он влез на ЗСУ и через люк спустился в кабину. При спуске с Gepard Шольц не воспользовался лестницей, которую все же установили рядом, он самостоятельно спустился на землю, воспользовавшись небольшой помощью сопровождающих лиц.Шольц заявил, что ФРГ продолжит "поддерживать" украинские войска "с помощью финансовых возможностей, а также вооружений, которые можно предоставить из Германии".Далее канцлер повторил ранее уже неоднократно анонсированную правительством Германии предстоящую передачу Киеву зенитных самоходных установок Gepard, гаубиц, системы противовоздушной обороны Iris-T со специальным радаром. Система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели, заявила ранее журналистам в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок. По словам Шольца, Германия уже поставила Украине "очень много высокоэффективного тяжелого вооружения".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220825/evropa-1811927244.html
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в мире, украина, германия, олаф шольц, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины
13:52 25.08.2022 (обновлено: 23:38 25.08.2022)
 
Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными

Канцлер Германии Шольц по стремянке залез на ЗСУ Gepard на встрече с украинскими военными

© AFP 2022 / Axel HeimkenКанцлер Германии Олаф Шольц на самоходной зенитной установке Flakpanzer Gepard во время встречи с украинскими военными на полигоне Путлос
Канцлер Германии Олаф Шольц на самоходной зенитной установке Flakpanzer Gepard во время встречи с украинскими военными на полигоне Путлос - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / Axel Heimken
Канцлер Германии Олаф Шольц на самоходной зенитной установке Flakpanzer Gepard во время встречи с украинскими военными на полигоне Путлос
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, который в четверг посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские войска проходят обучение на зенитных самоходных установках Gepard, с помощью стремянки залез на ЗСУ.
Канцлер встретился с военными, а также осмотрел Gepard cнаружи и изнутри: с помощью лестницы-стремянки он влез на ЗСУ и через люк спустился в кабину. При спуске с Gepard Шольц не воспользовался лестницей, которую все же установили рядом, он самостоятельно спустился на землю, воспользовавшись небольшой помощью сопровождающих лиц.
Канцлер Германии Олаф Шольц уходит после выступления на саммите G7 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
08:00
Почему Берлин уверен, что Европа сильнее России
Шольц заявил, что ФРГ продолжит "поддерживать" украинские войска "с помощью финансовых возможностей, а также вооружений, которые можно предоставить из Германии".
Далее канцлер повторил ранее уже неоднократно анонсированную правительством Германии предстоящую передачу Киеву зенитных самоходных установок Gepard, гаубиц, системы противовоздушной обороны Iris-T со специальным радаром. Система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели, заявила ранее журналистам в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок. По словам Шольца, Германия уже поставила Украине "очень много высокоэффективного тяжелого вооружения".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
02:44
Германия объявила об абсолютном дефиците оружия и угрозе поставкам Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияОлаф ШольцВооруженные силы Украины
 
 
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