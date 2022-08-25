https://ria.ru/20220825/sholts-1812077607.html

Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными

Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными - РИА Новости, 25.08.2022

Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными

Канцлер Германии Олаф Шольц, который в четверг посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские войска проходят обучение на... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:52

2022-08-25T13:52

2022-08-25T23:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

олаф шольц

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812118680_0:0:3234:1820_1920x0_80_0_0_12523a7b14db1c7e88306fe05ea73279.jpg

БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, который в четверг посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские войска проходят обучение на зенитных самоходных установках Gepard, с помощью стремянки залез на ЗСУ.Канцлер встретился с военными, а также осмотрел Gepard cнаружи и изнутри: с помощью лестницы-стремянки он влез на ЗСУ и через люк спустился в кабину. При спуске с Gepard Шольц не воспользовался лестницей, которую все же установили рядом, он самостоятельно спустился на землю, воспользовавшись небольшой помощью сопровождающих лиц.Шольц заявил, что ФРГ продолжит "поддерживать" украинские войска "с помощью финансовых возможностей, а также вооружений, которые можно предоставить из Германии".Далее канцлер повторил ранее уже неоднократно анонсированную правительством Германии предстоящую передачу Киеву зенитных самоходных установок Gepard, гаубиц, системы противовоздушной обороны Iris-T со специальным радаром. Система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели, заявила ранее журналистам в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок. По словам Шольца, Германия уже поставила Украине "очень много высокоэффективного тяжелого вооружения".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220825/evropa-1811927244.html

https://ria.ru/20220825/defitsit-1811979342.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, олаф шольц, вооруженные силы украины