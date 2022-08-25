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В школе Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону откроют 23 первых класса

В школе Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону откроют 23 первых класса - РИА Новости, 25.08.2022

В школе Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону откроют 23 первых класса

Двадцать три первых класса будет открыто 1 сентября в школе №75 в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону, что является рекордным количеством для города, школа... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:31

2022-08-25T12:31

2022-08-25T12:31

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости. Двадцать три первых класса будет открыто 1 сентября в школе №75 в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону, что является рекордным количеством для города, школа полностью укомплектована педагогами, сообщила начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова на заседании коллегии администрации города в четверг.Единственная в Суворовском микрорайоне школа №75 была открыта в сентябре 2019 года. Из-за большого количества учеников и нехватки мест в школе в апреле 2022 года власти региона приняли решение о строительстве там быстровозводимого модульного здания начальной школы, которая откроется 1 сентября текущего года.Глава администрации города Алексей Логвиненко добавил, что в текущем году также организованы проектно-изыскательские работы на строительство еще двух школ в микрорайоне Суворовский - на 1200, 1600 мест. Построить их планируется в период с 2022 по 2024 годы."В целом последние несколько лет у нас идет беспрецедентный объем работ по школьным образовательным учреждениям. Количество капремонтов и строительства новых школ говорит о многом: мы в этом году строим пять школ, всем делаем капитальный ремонт", - отметил он.

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Ольга Фомченкова

общество, образование, ростовская область, ростов, ростов-на-дону