В школе Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону откроют 23 первых класса
В школе №75 в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону откроют 23 первых класса
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет начальных классов средней общеобразовательной школы № 51 в Новосибирске.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости. Двадцать три первых класса будет открыто 1 сентября в школе №75 в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону, что является рекордным количеством для города, школа полностью укомплектована педагогами, сообщила начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова на заседании коллегии администрации города в четверг.
Единственная в Суворовском микрорайоне школа №75 была открыта в сентябре 2019 года. Из-за большого количества учеников и нехватки мест в школе в апреле 2022 года власти региона приняли решение о строительстве там быстровозводимого модульного здания начальной школы, которая откроется 1 сентября текущего года.
"В школе 75 в этом году будет принято более 700 детей, 23 класса – это для нас рекорд в городе. Но мы к этому готовились, все педагоги, которые требуются, в школу приняты, поэтому учебный процесс будет начат без срыва", - сказала Чернышова. Предполагается, что модуль будет работать в две смены.
Глава администрации города Алексей Логвиненко добавил, что в текущем году также организованы проектно-изыскательские работы на строительство еще двух школ в микрорайоне Суворовский - на 1200, 1600 мест. Построить их планируется в период с 2022 по 2024 годы.
"В целом последние несколько лет у нас идет беспрецедентный объем работ по школьным образовательным учреждениям. Количество капремонтов и строительства новых школ говорит о многом: мы в этом году строим пять школ, всем делаем капитальный ремонт", - отметил он.