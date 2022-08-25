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В школе Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону откроют 23 первых класса - РИА Новости, 25.08.2022
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В школе Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону откроют 23 первых класса
В школе Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону откроют 23 первых класса - РИА Новости, 25.08.2022
В школе Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону откроют 23 первых класса
Двадцать три первых класса будет открыто 1 сентября в школе №75 в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону, что является рекордным количеством для города, школа... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:31
2022-08-25T12:31
ростовская область
общество
образование
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ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости. Двадцать три первых класса будет открыто 1 сентября в школе №75 в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону, что является рекордным количеством для города, школа полностью укомплектована педагогами, сообщила начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова на заседании коллегии администрации города в четверг.Единственная в Суворовском микрорайоне школа №75 была открыта в сентябре 2019 года. Из-за большого количества учеников и нехватки мест в школе в апреле 2022 года власти региона приняли решение о строительстве там быстровозводимого модульного здания начальной школы, которая откроется 1 сентября текущего года.Глава администрации города Алексей Логвиненко добавил, что в текущем году также организованы проектно-изыскательские работы на строительство еще двух школ в микрорайоне Суворовский - на 1200, 1600 мест. Построить их планируется в период с 2022 по 2024 годы."В целом последние несколько лет у нас идет беспрецедентный объем работ по школьным образовательным учреждениям. Количество капремонтов и строительства новых школ говорит о многом: мы в этом году строим пять школ, всем делаем капитальный ремонт", - отметил он.
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общество, образование, ростовская область, ростов, ростов-на-дону
Ростовская область , Общество, Образование, Ростовская область, Ростов, Ростов-на-Дону
12:31 25.08.2022
 
В школе Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону откроют 23 первых класса

В школе №75 в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону откроют 23 первых класса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет начальных классов средней общеобразовательной школы № 51 в Новосибирске.
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы № 51 в Новосибирске. - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости. Двадцать три первых класса будет открыто 1 сентября в школе №75 в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону, что является рекордным количеством для города, школа полностью укомплектована педагогами, сообщила начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова на заседании коллегии администрации города в четверг.
Единственная в Суворовском микрорайоне школа №75 была открыта в сентябре 2019 года. Из-за большого количества учеников и нехватки мест в школе в апреле 2022 года власти региона приняли решение о строительстве там быстровозводимого модульного здания начальной школы, которая откроется 1 сентября текущего года.
"В школе 75 в этом году будет принято более 700 детей, 23 класса – это для нас рекорд в городе. Но мы к этому готовились, все педагоги, которые требуются, в школу приняты, поэтому учебный процесс будет начат без срыва", - сказала Чернышова. Предполагается, что модуль будет работать в две смены.
Глава администрации города Алексей Логвиненко добавил, что в текущем году также организованы проектно-изыскательские работы на строительство еще двух школ в микрорайоне Суворовский - на 1200, 1600 мест. Построить их планируется в период с 2022 по 2024 годы.
"В целом последние несколько лет у нас идет беспрецедентный объем работ по школьным образовательным учреждениям. Количество капремонтов и строительства новых школ говорит о многом: мы в этом году строим пять школ, всем делаем капитальный ремонт", - отметил он.
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