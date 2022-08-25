https://ria.ru/20220825/rovenki-1812037310.html

Мирный житель погиб из-за обстрела города Ровеньки в ЛНР из "Точки-У"

Мирный житель погиб из-за обстрела города Ровеньки в ЛНР из "Точки-У" - РИА Новости, 25.08.2022

Мирный житель погиб из-за обстрела города Ровеньки в ЛНР из "Точки-У"

Мирный житель погиб из-за обстрела города Ровеньки в Луганской Народной Республике из ОТРК "Точка-У", возбуждено дело по статье "геноцид", заявила... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:05

2022-08-25T12:05

2022-08-25T12:05

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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб из-за обстрела города Ровеньки в Луганской Народной Республике из ОТРК "Точка-У", возбуждено дело по статье "геноцид", заявила генпрокуратура ЛНР."Утром 24 августа 2022 года вооруженные формирования Украины в очередной раз с применением ОТРК "Точка-У" совершили обстрел города Ровеньки, в результате которого погиб мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.Согласно информации ведомства, по результатам проверки заведено уголовное дело по статье "геноцид".

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, лнр, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, точка-у