https://ria.ru/20220825/retrofestival-1813152181.html

"Ретрофестиваль" пройдет на четырех площадках на западе Москвы 27 августа

"Ретрофестиваль" пройдет на четырех площадках на западе Москвы 27 августа - РИА Новости, 30.08.2022

"Ретрофестиваль" пройдет на четырех площадках на западе Москвы 27 августа

"Ретрофестиваль", посвященный 1950-1970 годам, пройдет на четырех площадках на западе Москвы в субботу, 27 августа, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-25T17:50

2022-08-25T17:50

2022-08-30T14:32

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Ретрофестиваль", посвященный 1950-1970 годам, пройдет на четырех площадках на западе Москвы в субботу, 27 августа, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Уникальная атмосфера Москвы 1950-1970 годов ждет посетителей "Ретрофестиваля" в ЗАО. Уже в ближайшую субботу, 27 августа, фестиваль пройдет на четырех площадках: с 10.00 район Филевский парк, улица Новозаводская, 27, с 10.30 район Кунцево, аллея на улице Кунцевская, с 11.00 район Можайский, улица Гвардейская, 16, с 12.00 район Тропорево-Никулино, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 3", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что главные события праздника – ретро-автопробег и большая выставка автомобилей прошлых лет. Гостей ретрофестиваля также ждут фотозоны, конкурс ретро-костюмов, мастер-классы, танцы и анимация, спортивные игры и полевая кухня. Вход на мероприятие свободный

https://ria.ru/20220727/festival-1805309544.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, общество