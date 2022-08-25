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"Ретрофестиваль" пройдет на четырех площадках на западе Москвы 27 августа - РИА Новости, 30.08.2022
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"Ретрофестиваль" пройдет на четырех площадках на западе Москвы 27 августа
"Ретрофестиваль" пройдет на четырех площадках на западе Москвы 27 августа - РИА Новости, 30.08.2022
"Ретрофестиваль" пройдет на четырех площадках на западе Москвы 27 августа
"Ретрофестиваль", посвященный 1950-1970 годам, пройдет на четырех площадках на западе Москвы в субботу, 27 августа, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-25T17:50
2022-08-30T14:32
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Ретрофестиваль", посвященный 1950-1970 годам, пройдет на четырех площадках на западе Москвы в субботу, 27 августа, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Уникальная атмосфера Москвы 1950-1970 годов ждет посетителей "Ретрофестиваля" в ЗАО. Уже в ближайшую субботу, 27 августа, фестиваль пройдет на четырех площадках: с 10.00 район Филевский парк, улица Новозаводская, 27, с 10.30 район Кунцево, аллея на улице Кунцевская, с 11.00 район Можайский, улица Гвардейская, 16, с 12.00 район Тропорево-Никулино, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 3", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что главные события праздника – ретро-автопробег и большая выставка автомобилей прошлых лет. Гостей ретрофестиваля также ждут фотозоны, конкурс ретро-костюмов, мастер-классы, танцы и анимация, спортивные игры и полевая кухня. Вход на мероприятие свободный
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городское хозяйство москвы, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество
17:50 25.08.2022 (обновлено: 14:32 30.08.2022)
 

"Ретрофестиваль" пройдет на четырех площадках на западе Москвы 27 августа

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюди рассматривают ГАЗ - 13 "Чайка" на параде ретротранспорта в Москве
Люди рассматривают ГАЗ - 13 Чайка на параде ретротранспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Ретрофестиваль", посвященный 1950-1970 годам, пройдет на четырех площадках на западе Москвы в субботу, 27 августа, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Уникальная атмосфера Москвы 1950-1970 годов ждет посетителей "Ретрофестиваля" в ЗАО. Уже в ближайшую субботу, 27 августа, фестиваль пройдет на четырех площадках: с 10.00 район Филевский парк, улица Новозаводская, 27, с 10.30 район Кунцево, аллея на улице Кунцевская, с 11.00 район Можайский, улица Гвардейская, 16, с 12.00 район Тропорево-Никулино, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 3", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что главные события праздника – ретро-автопробег и большая выставка автомобилей прошлых лет. Гостей ретрофестиваля также ждут фотозоны, конкурс ретро-костюмов, мастер-классы, танцы и анимация, спортивные игры и полевая кухня. Вход на мероприятие свободный
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