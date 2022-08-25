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Лесной пожар в Рязанской области полностью закольцевали

Лесной пожар в Рязанской области полностью закольцевали - РИА Новости, 25.08.2022

Лесной пожар в Рязанской области полностью закольцевали

Лесной пожар в Рязанской области удалось полностью закольцевать и создать защитную полосу, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:49

2022-08-25T17:49

2022-08-25T18:23

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

дмитрий григоренко

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КУЗЬМИЯР (Нижегородская область), 25 авг — РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области удалось полностью закольцевать и создать защитную полосу, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко."Сделана защитная полоса, она до 20 метров проходит… просто вспахана полоса, которая не дает огню перекинуться дальше. На сегодняшний день в Рязанской области можно констатировать, что… пожар локализован. И определенные гарантии специалисты дают, что распространения огня за кольцо не будет", — сказал Григоренко журналистам.По его словам, все силы в настоящий момент брошены на то, чтобы ликвидировать открытое горение."В Рязанской области на сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет. Там есть пять населенных пунктов, которые потенциально в пожароопасной зоне. Вокруг этих населенных пунктов сделана полоса безопасности, стоят пожарные машины, это все контролируется", — сказал Григоренко журналистам.Он добавил, что в тушении участвуют около девяти тысяч человек и более двух тысяч единиц техники.Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов ранее прибыли в Нижегородскую область к месту лесного пожара, который тушат вторую неделю. После облета очага возгорания в Нижегородской области и на территории сопредельной Республики Марий Эл в палаточном лагере МЧС в поселке Кузьмияр Воротынского района состоялось заседание оперативного штаба.В Рязанской области с понедельника действует режим чрезвычайной ситуации. Власти эвакуировали жителей деревни Ольгино и поселка Голованово.

рязанская область

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Вторая линия обороны от лесного пожара в Рязанской области. Видео МЧС России Вторая линия обороны от лесного пожара в Рязанской области уже готова, проведена минерализованная полоса, сообщил глава МЧС 2022-08-25T17:49 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, дмитрий григоренко