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В Нижегородской области и Марий Эл локализовали лесные пожары

В Нижегородской области и Марий Эл локализовали лесные пожары - РИА Новости, 25.08.2022

В Нижегородской области и Марий Эл локализовали лесные пожары

Ситуация с лесными пожарами в Нижегородской области и Республике Марий Эл значительно улучшилась - активной фазы горения нет, сообщил в четверг вице-премьер РФ... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:31

2022-08-25T16:31

2022-08-25T16:54

пожары

природные пожары в россии

происшествия

нижегородская область

республика марий эл

россия

дмитрий григоренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУЗЬМИЯР (Нижегородская область), 25 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Нижегородской области и Республике Марий Эл значительно улучшилась - активной фазы горения нет, сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко."Активной фазы горения нет. Пожар на открытом пламени локализован. То, что мы видим в качестве задымления, - это уже остаточное явление", - сказал Григоренко на заседании правительственной комиссии. Он также предположил, что в ближайшие несколько дней с задымлением ситуация кардинально исправится. Он добавил, что пожары не представляют угрозы для населенных пунктов."Важно отметить, что угрозы от пожаров для населенных пунктов на сегодняшний день нет, полностью осуществляется мониторинг всех населенных пунктов, которые даже гипотетически или потенциально могут находиться в пожароопасный зоне", - сказал Григоренко.По его словам, необходимости создавать пункты временного размещения для местных жителей на сегодняшний день нет."Отжигами пожар локализуется, и в настоящий момент, то, что мы видим в качестве задымления - это уже остаточные явления, которые в настоящее время отрабатываются людьми и техникой, на территории как Нижегородской области, так и республики Марий Эл. В течение ближайших нескольких дней, я думаю, уже и с задымлениями ситуация кардинально исправится", - добавил Григоренко.Вице-премьер вместе с главой МЧС России Александром Куренковым, министром природных ресурсов РФ Александром Козловым в четверг посетили три региона, где складывается наиболее сложная обстановка с пожарами. Речь идет о Рязанской и Нижегородской областях и Республике Марий Эл. Они на месте оценили ситуацию, побывали на местах тушения пожаров и провели облет на вертолете.

нижегородская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-25T16:31 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, происшествия, нижегородская область, республика марий эл, россия, дмитрий григоренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)