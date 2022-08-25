Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области и Марий Эл локализовали лесные пожары - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/pozhary-1812131769.html
В Нижегородской области и Марий Эл локализовали лесные пожары
В Нижегородской области и Марий Эл локализовали лесные пожары - РИА Новости, 25.08.2022
В Нижегородской области и Марий Эл локализовали лесные пожары
Ситуация с лесными пожарами в Нижегородской области и Республике Марий Эл значительно улучшилась - активной фазы горения нет, сообщил в четверг вице-премьер РФ... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:31
2022-08-25T16:54
пожары
природные пожары в россии
происшествия
нижегородская область
республика марий эл
россия
дмитрий григоренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_0:215:3232:2033_1920x0_80_0_0_bbc312c0cc34b336124c10b132eed218.jpg
КУЗЬМИЯР (Нижегородская область), 25 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Нижегородской области и Республике Марий Эл значительно улучшилась - активной фазы горения нет, сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко."Активной фазы горения нет. Пожар на открытом пламени локализован. То, что мы видим в качестве задымления, - это уже остаточное явление", - сказал Григоренко на заседании правительственной комиссии. Он также предположил, что в ближайшие несколько дней с задымлением ситуация кардинально исправится. Он добавил, что пожары не представляют угрозы для населенных пунктов."Важно отметить, что угрозы от пожаров для населенных пунктов на сегодняшний день нет, полностью осуществляется мониторинг всех населенных пунктов, которые даже гипотетически или потенциально могут находиться в пожароопасный зоне", - сказал Григоренко.По его словам, необходимости создавать пункты временного размещения для местных жителей на сегодняшний день нет."Отжигами пожар локализуется, и в настоящий момент, то, что мы видим в качестве задымления - это уже остаточные явления, которые в настоящее время отрабатываются людьми и техникой, на территории как Нижегородской области, так и республики Марий Эл. В течение ближайших нескольких дней, я думаю, уже и с задымлениями ситуация кардинально исправится", - добавил Григоренко.Вице-премьер вместе с главой МЧС России Александром Куренковым, министром природных ресурсов РФ Александром Козловым в четверг посетили три региона, где складывается наиболее сложная обстановка с пожарами. Речь идет о Рязанской и Нижегородской областях и Республике Марий Эл. Они на месте оценили ситуацию, побывали на местах тушения пожаров и провели облет на вертолете.
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
2022-08-25T16:31
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_501:0:3232:2048_1920x0_80_0_0_6474dad8d1f2e1a836c98233a93612bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пожары, природные пожары в россии, происшествия, нижегородская область, республика марий эл, россия, дмитрий григоренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Нижегородская область, Республика Марий Эл, Россия, Дмитрий Григоренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:31 25.08.2022 (обновлено: 16:54 25.08.2022)
 
В Нижегородской области и Марий Эл локализовали лесные пожары

Вице-премьер Григоренко заявил о локализации пожаров в Нижегородской области и Марий Эл

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Пожар в лесном массиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУЗЬМИЯР (Нижегородская область), 25 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Нижегородской области и Республике Марий Эл значительно улучшилась - активной фазы горения нет, сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Активной фазы горения нет. Пожар на открытом пламени локализован. То, что мы видим в качестве задымления, - это уже остаточное явление", - сказал Григоренко на заседании правительственной комиссии. Он также предположил, что в ближайшие несколько дней с задымлением ситуация кардинально исправится. Он добавил, что пожары не представляют угрозы для населенных пунктов.
"Важно отметить, что угрозы от пожаров для населенных пунктов на сегодняшний день нет, полностью осуществляется мониторинг всех населенных пунктов, которые даже гипотетически или потенциально могут находиться в пожароопасный зоне", - сказал Григоренко.
По его словам, необходимости создавать пункты временного размещения для местных жителей на сегодняшний день нет.
"Отжигами пожар локализуется, и в настоящий момент, то, что мы видим в качестве задымления - это уже остаточные явления, которые в настоящее время отрабатываются людьми и техникой, на территории как Нижегородской области, так и республики Марий Эл. В течение ближайших нескольких дней, я думаю, уже и с задымлениями ситуация кардинально исправится", - добавил Григоренко.
Вице-премьер вместе с главой МЧС России Александром Куренковым, министром природных ресурсов РФ Александром Козловым в четверг посетили три региона, где складывается наиболее сложная обстановка с пожарами. Речь идет о Рязанской и Нижегородской областях и Республике Марий Эл. Они на месте оценили ситуацию, побывали на местах тушения пожаров и провели облет на вертолете.
Пожары из-за которых Москву заволокло смогом
22 августа, 18:12Инфографика
Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом
Инфографика
Посмотреть
 
пожарыПриродные пожары в РоссииПроисшествияНижегородская областьРеспублика Марий ЭлРоссияДмитрий ГригоренкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала