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Дым от рязанских пожаров дошел до подмосковных Луховиц

Дым от рязанских пожаров дошел до подмосковных Луховиц - РИА Новости, 25.08.2022

Дым от рязанских пожаров дошел до подмосковных Луховиц

В районе округа Луховицы в Московской области наблюдается смог от пожаров в Рязанской области, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:30

2022-08-25T16:30

2022-08-25T16:30

общество

природные пожары в россии

луховицы

московская область (подмосковье)

рязанская область

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В районе округа Луховицы в Московской области наблюдается смог от пожаров в Рязанской области, сообщили в пресс-службе губернатора.Так зафиксированы два лесных пожара на общей площади в 1 гектар в Ногинском лесничестве. В тушении задействовано девять единиц техники и 19 человек, уточнили в пресс-службе. Угрозы населённым пунктам нет."Отмечено также, что торфяники, которые традиционно представляют наибольшую угрозу, хорошо обводнены", - подчеркнули в пресс-службе.В лесах Рязанской области бушуют пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В четверг на совещание оперативного штаба в деревню Деулино Рязанской области прибыли вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, а также Куренков, глава Минприроды РФ Александр Козлов, мэр Москвы Сергей Собянин.

луховицы

московская область (подмосковье)

рязанская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-25T16:30 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, природные пожары в россии, луховицы, московская область (подмосковье), рязанская область, видео