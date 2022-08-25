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Дым от рязанских пожаров дошел до подмосковных Луховиц - РИА Новости, 25.08.2022
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Дым от рязанских пожаров дошел до подмосковных Луховиц
Дым от рязанских пожаров дошел до подмосковных Луховиц - РИА Новости, 25.08.2022
Дым от рязанских пожаров дошел до подмосковных Луховиц
В районе округа Луховицы в Московской области наблюдается смог от пожаров в Рязанской области, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:30
2022-08-25T16:30
общество
природные пожары в россии
луховицы
московская область (подмосковье)
рязанская область
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В районе округа Луховицы в Московской области наблюдается смог от пожаров в Рязанской области, сообщили в пресс-службе губернатора.Так зафиксированы два лесных пожара на общей площади в 1 гектар в Ногинском лесничестве. В тушении задействовано девять единиц техники и 19 человек, уточнили в пресс-службе. Угрозы населённым пунктам нет."Отмечено также, что торфяники, которые традиционно представляют наибольшую угрозу, хорошо обводнены", - подчеркнули в пресс-службе.В лесах Рязанской области бушуют пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В четверг на совещание оперативного штаба в деревню Деулино Рязанской области прибыли вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, а также Куренков, глава Минприроды РФ Александр Козлов, мэр Москвы Сергей Собянин.
луховицы
московская область (подмосковье)
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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
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общество, природные пожары в россии, луховицы, московская область (подмосковье), рязанская область, видео
Общество, Природные пожары в России, Луховицы, Московская область (Подмосковье), Рязанская область
Дым от рязанских пожаров дошел до подмосковных Луховиц
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В районе округа Луховицы в Московской области наблюдается смог от пожаров в Рязанской области, сообщили в пресс-службе губернатора.
2022-08-25T16:30
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PT1M12S
16:30 25.08.2022
 
Дым от рязанских пожаров дошел до подмосковных Луховиц

Власти Подмосковья сообщили, что дым от рязанских пожаров дошел до округа Луховицы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области
Дым от лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дым от лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В районе округа Луховицы в Московской области наблюдается смог от пожаров в Рязанской области, сообщили в пресс-службе губернатора.
"Проверка показала, что в районе городского округа Луховицы наблюдается смог, который пришел из Рязанской области. Между тем, угрозы распространения пожаров на территорию Московской области нет", - сказано в сообщении.
Так зафиксированы два лесных пожара на общей площади в 1 гектар в Ногинском лесничестве. В тушении задействовано девять единиц техники и 19 человек, уточнили в пресс-службе. Угрозы населённым пунктам нет.
"Отмечено также, что торфяники, которые традиционно представляют наибольшую угрозу, хорошо обводнены", - подчеркнули в пресс-службе.
В лесах Рязанской области бушуют пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В четверг на совещание оперативного штаба в деревню Деулино Рязанской области прибыли вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, а также Куренков, глава Минприроды РФ Александр Козлов, мэр Москвы Сергей Собянин.
 
ОбществоПриродные пожары в РоссииЛуховицыМосковская область (Подмосковье)Рязанская область
 
 
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