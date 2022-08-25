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В Рязанской области авиация сбросила 19 тысяч тонн воды на горящие леса

В Рязанской области авиация сбросила 19 тысяч тонн воды на горящие леса - РИА Новости, 25.08.2022

В Рязанской области авиация сбросила 19 тысяч тонн воды на горящие леса

Авиация сбросила свыше 19 тысяч тонн воды на горящие леса в Рязанской области, сообщил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:44

2022-08-25T15:44

2022-08-25T15:44

происшествия

рязанская область

павел малков

природные пожары в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Авиация сбросила свыше 19 тысяч тонн воды на горящие леса в Рязанской области, сообщил врио губернатора Павел Малков.В своем Telegram-канале Малков рассказал о тушении самого крупного пожара в Рязанской области."Проведены серьёзные работы по прокладке минерализованных полос и проливу кромки пожара. Авиацией проведено 2,5 тысячи сбросов. Это свыше 19 тысяч тонн воды", - написал он.По его словам, погодные условия по-прежнему неблагоприятные. Основной пожар продвинулся в северном направлении, но площадь активного горения удается сдерживать в прежнем размере.В лесах Рязанской области бушуют пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В четверг на совещание оперативного штаба в деревню Деулино Рязанской области прибыли вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, а также Куренков, глава Минприроды РФ Александр Козлов, мэр Москвы Сергей Собянин.

рязанская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча чиновников с эвакуированными из-за пожаров под Рязанью жителями Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов и врио губернатора Рязанской области Павел Малков осмотрели условия пребывания в пункте временного размещения в населенном пункте Тума. 2022-08-25T15:44 true PT1M03S

Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-25T15:44 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, павел малков, природные пожары в россии, видео