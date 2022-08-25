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В Рязанской области авиация сбросила 19 тысяч тонн воды на горящие леса
В Рязанской области авиация сбросила 19 тысяч тонн воды на горящие леса - РИА Новости, 25.08.2022
В Рязанской области авиация сбросила 19 тысяч тонн воды на горящие леса
Авиация сбросила свыше 19 тысяч тонн воды на горящие леса в Рязанской области, сообщил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:44
2022-08-25T15:44
2022-08-25T15:44
происшествия
рязанская область
павел малков
природные пожары в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Авиация сбросила свыше 19 тысяч тонн воды на горящие леса в Рязанской области, сообщил врио губернатора Павел Малков.В своем Telegram-канале Малков рассказал о тушении самого крупного пожара в Рязанской области."Проведены серьёзные работы по прокладке минерализованных полос и проливу кромки пожара. Авиацией проведено 2,5 тысячи сбросов. Это свыше 19 тысяч тонн воды", - написал он.По его словам, погодные условия по-прежнему неблагоприятные. Основной пожар продвинулся в северном направлении, но площадь активного горения удается сдерживать в прежнем размере.В лесах Рязанской области бушуют пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В четверг на совещание оперативного штаба в деревню Деулино Рязанской области прибыли вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, а также Куренков, глава Минприроды РФ Александр Козлов, мэр Москвы Сергей Собянин.
рязанская область
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Встреча чиновников с эвакуированными из-за пожаров под Рязанью жителями
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов и врио губернатора Рязанской области Павел Малков осмотрели условия пребывания в пункте временного размещения в населенном пункте Тума.
2022-08-25T15:44
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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер.
Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда.
Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
2022-08-25T15:44
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, павел малков, природные пожары в россии, видео
Происшествия, Рязанская область, Павел Малков, Природные пожары в России
В Рязанской области авиация сбросила 19 тысяч тонн воды на горящие леса
Малков: авиация сбросила свыше 19 тысяч тонн воды на горящие леса в Рязанской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости.
Авиация сбросила свыше 19 тысяч тонн воды на горящие леса в Рязанской области, сообщил
врио губернатора Павел Малков.
В своем Telegram-канале Малков рассказал о тушении самого крупного пожара в Рязанской области
.
"Проведены серьёзные работы по прокладке минерализованных полос и проливу кромки пожара. Авиацией проведено 2,5 тысячи сбросов. Это свыше 19 тысяч тонн воды", - написал он.
По его словам, погодные условия по-прежнему неблагоприятные. Основной пожар продвинулся в северном направлении, но площадь активного горения удается сдерживать в прежнем размере.
В лесах Рязанской области бушуют пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В четверг на совещание оперативного штаба в деревню Деулино Рязанской области прибыли вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, а также Куренков, глава Минприроды РФ Александр Козлов, мэр Москвы Сергей Собянин.