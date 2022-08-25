https://ria.ru/20220825/pozhary-1812107387.html

Григоренко, Козлов и Куренков прибыли в Нижегородскую область

Григоренко, Козлов и Куренков прибыли в Нижегородскую область - РИА Новости, 25.08.2022

Григоренко, Козлов и Куренков прибыли в Нижегородскую область

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов прибыли в Нижегородскую область в штаб МЧС РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:15

2022-08-25T15:15

2022-08-25T15:36

общество

дмитрий григоренко

нижегородская область

александр козлов (глава минприроды)

александр куренков (мчс)

природные пожары в россии

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КУЗЬМИЯР (Нижегородская обл.), 25 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов прибыли в Нижегородскую область в штаб МЧС по тушению лесного пожара в поселке Кузьмияр Воротынского района, передает корреспондент РИА Новости.Планируется, что делегация совершит облёт пострадавших от природных пожаров территорий в Нижегородской области и соседней Республике Марий Эл, а затем проведёт совещание оперативного штаба.Прибывших встретил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру - руководителю аппарата кабмина Григоренко, который возглавил правкомиссию по борьбе с пожарами, посетить российские регионы, где сложная ситуация с пожарами. Григоренко сообщил, что в четверг вылетит в Рязань, а также посетит Нижний Новгород и Марий Эл. После этого вице-премьер должен будет представить президенту доклад.Лесной пожар возник на территории горельников - лесной территории с древостоем, погибшим от пожара 2010 года, в Воротынском районе на площади 110 гектаров. Днем 16 августа площадь пожара увеличилась до 2,8 тысячи гектаров, к 23 августа - до 6,1 тысячи гектаров, пожар был локализован, площадь активного горения составила 360 гектаров. Угрозы перехода огня на территорию населенных пунктов и нефтепровод нет, до ближайшего населенного пункта Кузьмияр расстояние более 10 километров.Вечером 16 августа огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл, его площадь составляла 300 гектаров, затем площадь возгорания увеличилась вдвое. Вечером 22 августа лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области был локализован на площади 700 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

https://ria.ru/20220824/pozhary-1811811298.html

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html

нижегородская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча чиновников с эвакуированными из-за пожаров под Рязанью жителями Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов и врио губернатора Рязанской области Павел Малков осмотрели условия пребывания в пункте временного размещения в населенном пункте Тума. 2022-08-25T15:15 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, дмитрий григоренко, нижегородская область, александр козлов (глава минприроды), александр куренков (мчс), природные пожары в россии