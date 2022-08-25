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Григоренко, Козлов и Куренков прибыли в Нижегородскую область - РИА Новости, 25.08.2022
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Григоренко, Козлов и Куренков прибыли в Нижегородскую область
Григоренко, Козлов и Куренков прибыли в Нижегородскую область - РИА Новости, 25.08.2022
Григоренко, Козлов и Куренков прибыли в Нижегородскую область
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов прибыли в Нижегородскую область в штаб МЧС РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:15
2022-08-25T15:36
общество
дмитрий григоренко
нижегородская область
александр козлов (глава минприроды)
александр куренков (мчс)
природные пожары в россии
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КУЗЬМИЯР (Нижегородская обл.), 25 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов прибыли в Нижегородскую область в штаб МЧС по тушению лесного пожара в поселке Кузьмияр Воротынского района, передает корреспондент РИА Новости.Планируется, что делегация совершит облёт пострадавших от природных пожаров территорий в Нижегородской области и соседней Республике Марий Эл, а затем проведёт совещание оперативного штаба.Прибывших встретил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру - руководителю аппарата кабмина Григоренко, который возглавил правкомиссию по борьбе с пожарами, посетить российские регионы, где сложная ситуация с пожарами. Григоренко сообщил, что в четверг вылетит в Рязань, а также посетит Нижний Новгород и Марий Эл. После этого вице-премьер должен будет представить президенту доклад.Лесной пожар возник на территории горельников - лесной территории с древостоем, погибшим от пожара 2010 года, в Воротынском районе на площади 110 гектаров. Днем 16 августа площадь пожара увеличилась до 2,8 тысячи гектаров, к 23 августа - до 6,1 тысячи гектаров, пожар был локализован, площадь активного горения составила 360 гектаров. Угрозы перехода огня на территорию населенных пунктов и нефтепровод нет, до ближайшего населенного пункта Кузьмияр расстояние более 10 километров.Вечером 16 августа огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл, его площадь составляла 300 гектаров, затем площадь возгорания увеличилась вдвое. Вечером 22 августа лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области был локализован на площади 700 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.
https://ria.ru/20220824/pozhary-1811811298.html
https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html
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Встреча чиновников с эвакуированными из-за пожаров под Рязанью жителями
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов и врио губернатора Рязанской области Павел Малков осмотрели условия пребывания в пункте временного размещения в населенном пункте Тума.
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общество, дмитрий григоренко, нижегородская область, александр козлов (глава минприроды), александр куренков (мчс), природные пожары в россии
Общество, Дмитрий Григоренко, Нижегородская область, Александр Козлов (глава Минприроды), Александр Куренков (МЧС), Природные пожары в России
15:15 25.08.2022 (обновлено: 15:36 25.08.2022)
 
Григоренко, Козлов и Куренков прибыли в Нижегородскую область

Вице-премьер Григоренко, министры Козлов и Куренков прибыли в Нижегородскую область

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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КУЗЬМИЯР (Нижегородская обл.), 25 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов прибыли в Нижегородскую область в штаб МЧС по тушению лесного пожара в поселке Кузьмияр Воротынского района, передает корреспондент РИА Новости.
Планируется, что делегация совершит облёт пострадавших от природных пожаров территорий в Нижегородской области и соседней Республике Марий Эл, а затем проведёт совещание оперативного штаба.
Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 13:31
Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня
Прибывших встретил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру - руководителю аппарата кабмина Григоренко, который возглавил правкомиссию по борьбе с пожарами, посетить российские регионы, где сложная ситуация с пожарами. Григоренко сообщил, что в четверг вылетит в Рязань, а также посетит Нижний Новгород и Марий Эл. После этого вице-премьер должен будет представить президенту доклад.
Лесной пожар возник на территории горельников - лесной территории с древостоем, погибшим от пожара 2010 года, в Воротынском районе на площади 110 гектаров. Днем 16 августа площадь пожара увеличилась до 2,8 тысячи гектаров, к 23 августа - до 6,1 тысячи гектаров, пожар был локализован, площадь активного горения составила 360 гектаров. Угрозы перехода огня на территорию населенных пунктов и нефтепровод нет, до ближайшего населенного пункта Кузьмияр расстояние более 10 километров.
Вечером 16 августа огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл, его площадь составляла 300 гектаров, затем площадь возгорания увеличилась вдвое. Вечером 22 августа лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области был локализован на площади 700 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.
Сотрудник МЧС тушит лесной пожар в поселке Деулино в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 08:00Наука
"Хватит стакана воды": ученые объяснили, как спасти лес от огня
 
ОбществоДмитрий ГригоренкоНижегородская областьАлександр Козлов (глава Минприроды)Александр Куренков (МЧС)Природные пожары в России
 
 
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