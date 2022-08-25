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Малков назвал погодные условия в Рязанской области, где горит лес, сложными

Малков назвал погодные условия в Рязанской области, где горит лес, сложными - РИА Новости, 25.08.2022

Малков назвал погодные условия в Рязанской области, где горит лес, сложными

Погодные условия в Рязанской области, где горит лес, очень сложные, стоит жара, в зоне распространения пожара сильный ветер, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:36

2022-08-25T12:36

2022-08-25T14:04

общество

рязанская область

павел малков

природные пожары в россии

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ДЕУЛИНО (Рязанская область), 25 авг - РИА Новости. Погодные условия в Рязанской области, где горит лес, очень сложные, стоит жара, в зоне распространения пожара сильный ветер, заявил врио губернатора региона Павел Малков."Хочу еще раз обратить внимание: очень сложные погодные условия, стоит жара, дождей нет и не предвидится. Тот маленький локальный дождик, который сегодня ночью прошел, он ничего не потушил, скорее только усложнил работу пожарных", - сказал Малков журналистам.По его словам, температура воздуха днем прогревается до 35 градусов, а в зоне распространения пожара очень сильный ветер - до 20 и более метров в секунду. "Поэтому, конечно, серьезная угроза сохраняется", - подчеркнул врио губернатора.

рязанская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-25T12:36 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, рязанская область, павел малков, видео, природные пожары в россии