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Малков назвал погодные условия в Рязанской области, где горит лес, сложными - РИА Новости, 25.08.2022
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Малков назвал погодные условия в Рязанской области, где горит лес, сложными
Малков назвал погодные условия в Рязанской области, где горит лес, сложными - РИА Новости, 25.08.2022
Малков назвал погодные условия в Рязанской области, где горит лес, сложными
Погодные условия в Рязанской области, где горит лес, очень сложные, стоит жара, в зоне распространения пожара сильный ветер, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:36
2022-08-25T14:04
общество
рязанская область
павел малков
природные пожары в россии
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ДЕУЛИНО (Рязанская область), 25 авг - РИА Новости. Погодные условия в Рязанской области, где горит лес, очень сложные, стоит жара, в зоне распространения пожара сильный ветер, заявил врио губернатора региона Павел Малков."Хочу еще раз обратить внимание: очень сложные погодные условия, стоит жара, дождей нет и не предвидится. Тот маленький локальный дождик, который сегодня ночью прошел, он ничего не потушил, скорее только усложнил работу пожарных", - сказал Малков журналистам.По его словам, температура воздуха днем прогревается до 35 градусов, а в зоне распространения пожара очень сильный ветер - до 20 и более метров в секунду. "Поэтому, конечно, серьезная угроза сохраняется", - подчеркнул врио губернатора.
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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
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общество, рязанская область, павел малков, видео, природные пожары в россии
Общество, Рязанская область, Павел Малков, Природные пожары в России
Малков назвал погодные условия в Рязанской области, где горит лес, сложными
ДЕУЛИНО (Рязанская область), 25 авг - РИА Новости. Погодные условия в Рязанской области, где горит лес, очень сложные, стоит жара, в зоне распространения пожара сильный ветер, заявил врио губернатора региона Павел Малков.
2022-08-25T12:36
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12:36 25.08.2022 (обновлено: 14:04 25.08.2022)
 
Малков назвал погодные условия в Рязанской области, где горит лес, сложными

Врио рязанского губернатора Малков назвал погодные условия в районе пожаров сложными

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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ДЕУЛИНО (Рязанская область), 25 авг - РИА Новости. Погодные условия в Рязанской области, где горит лес, очень сложные, стоит жара, в зоне распространения пожара сильный ветер, заявил врио губернатора региона Павел Малков.
"Хочу еще раз обратить внимание: очень сложные погодные условия, стоит жара, дождей нет и не предвидится. Тот маленький локальный дождик, который сегодня ночью прошел, он ничего не потушил, скорее только усложнил работу пожарных", - сказал Малков журналистам.
По его словам, температура воздуха днем прогревается до 35 градусов, а в зоне распространения пожара очень сильный ветер - до 20 и более метров в секунду. "Поэтому, конечно, серьезная угроза сохраняется", - подчеркнул врио губернатора.
 
ОбществоРязанская областьПавел МалковПриродные пожары в России
 
 
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