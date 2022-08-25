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Григоренко, Куренков и Собянин облетели территории, пострадавшие от пожаров - РИА Новости, 25.08.2022
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Григоренко, Куренков и Собянин облетели территории, пострадавшие от пожаров
Григоренко, Куренков и Собянин облетели территории, пострадавшие от пожаров - РИА Новости, 25.08.2022
Григоренко, Куренков и Собянин облетели территории, пострадавшие от пожаров
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, а также глава МЧС России Александр Куренков, глава... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:10
2022-08-25T14:04
происшествия
рязанская область
нижегородская область
дмитрий григоренко
александр куренков (мчс)
александр козлов (глава минприроды)
сергей собянин
природные пожары в россии
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РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, а также глава МЧС России Александр Куренков, глава Минприроды РФ Александр Козлов, мэр Москвы Сергей Собянин прибыли на совещание оперативного штаба в деревню Деулино Рязанской области, совершают облет территории на вертолете, передает корреспондент РИА Новости.Планируется, что делегация совершит облёт пострадавших от природных пожаров территорий, а затем проведёт совещание оперативного штаба. В планах, помимо посещения Рязанской области, где сейчас самая сложная ситуация с пожарами, также посещение Нижегородской области и Республики Марий Эл. Как накануне заявлял Собянин, от смога горящих лесов Рязанской области страдают около 20 миллионов человек.В среду президент РФ Владимир Путин попросил Григоренко посетить российские регионы, где возникла сложная ситуация с природными пожарами, лично ознакомиться и доложить. Тот сообщил, что в четверг вылетит в Рязань, а также посетит Нижний Новгород и Марий Эл. После этого вице-премьер должен будет представить президенту доклад. Кроме того, глава государства дал согласие на поездку Собянина в Рязанскую область, чтобы посмотреть на работу московской группировки в борьбе с пожарами.
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рязанская область
нижегородская область
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Григоренко, Собянин и Куренков совершили облет территории с лесными пожарами в Рязанской области
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в Рязанскую область, где складывается сложная ситуация с лесными пожарами. Сейчас они совершают облет пострадавших территорий.
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происшествия, рязанская область, нижегородская область, дмитрий григоренко, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), сергей собянин, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Нижегородская область, Дмитрий Григоренко, Александр Куренков (МЧС), Александр Козлов (глава Минприроды), Сергей Собянин, Природные пожары в России
11:10 25.08.2022 (обновлено: 14:04 25.08.2022)
 
Григоренко, Куренков и Собянин облетели территории, пострадавшие от пожаров

Вице-премьер Григоренко, министр Куренков и мэр Москвы Собянин прибыли в Рязанскую область

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РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, а также глава МЧС России Александр Куренков, глава Минприроды РФ Александр Козлов, мэр Москвы Сергей Собянин прибыли на совещание оперативного штаба в деревню Деулино Рязанской области, совершают облет территории на вертолете, передает корреспондент РИА Новости.
Планируется, что делегация совершит облёт пострадавших от природных пожаров территорий, а затем проведёт совещание оперативного штаба. В планах, помимо посещения Рязанской области, где сейчас самая сложная ситуация с пожарами, также посещение Нижегородской области и Республики Марий Эл. Как накануне заявлял Собянин, от смога горящих лесов Рязанской области страдают около 20 миллионов человек.
В среду президент РФ Владимир Путин попросил Григоренко посетить российские регионы, где возникла сложная ситуация с природными пожарами, лично ознакомиться и доложить. Тот сообщил, что в четверг вылетит в Рязань, а также посетит Нижний Новгород и Марий Эл. После этого вице-премьер должен будет представить президенту доклад. Кроме того, глава государства дал согласие на поездку Собянина в Рязанскую область, чтобы посмотреть на работу московской группировки в борьбе с пожарами.
Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня
 
ПроисшествияРязанская областьНижегородская областьДмитрий ГригоренкоАлександр Куренков (МЧС)Александр Козлов (глава Минприроды)Сергей СобянинПриродные пожары в России
 
 
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