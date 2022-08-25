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В Подмосковье за сутки потушили 16 лесных пожаров - РИА Новости, 25.08.2022
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В Подмосковье за сутки потушили 16 лесных пожаров
В Подмосковье за сутки потушили 16 лесных пожаров - РИА Новости, 25.08.2022
В Подмосковье за сутки потушили 16 лесных пожаров
За прошедшие сутки в Московской области ликвидировали 16 лесных пожаров на общей площади в 10,14 гектара, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:31
2022-08-25T10:31
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области ликвидировали 16 лесных пожаров на общей площади в 10,14 гектара, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства."Вчера на землях лесного фонда Московской области ликвидировано 16 возгораний на общей площади 10,14 га. Самыми сложными возгораниями стали три пожара из четырех ликвидированных в Ногинском лесничестве. Возгорания произошли недалеко друг от друга, площади их ликвидации составили 0,6 га, 1,5 га и 4,5 га", - приводят в Telegram-канале ведомства слова зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.Он отметил, что пожары в Ногинском лесничестве были вблизи населённого пункта Бисерово. К вечеру горение ликвидировали, но из-за высоких ночных температур почва не успевает остывать."С самого утра на месте вчерашних пожаров уже работают наши специалисты. Осуществляется проливка тлеющей древесины и подстилки", - добавил Филимонов.В комитете уточнили, что за 24 августа пожары зафиксировали в Ногинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Клинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Истринском лесничествах.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
10:31 25.08.2022
 
В Подмосковье за сутки потушили 16 лесных пожаров

Зампред правительства Филимонов: в Подмосковье за сутки потушили 16 лесных пожаров

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве . Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области ликвидировали 16 лесных пожаров на общей площади в 10,14 гектара, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства.
"Вчера на землях лесного фонда Московской области ликвидировано 16 возгораний на общей площади 10,14 га. Самыми сложными возгораниями стали три пожара из четырех ликвидированных в Ногинском лесничестве. Возгорания произошли недалеко друг от друга, площади их ликвидации составили 0,6 га, 1,5 га и 4,5 га", - приводят в Telegram-канале ведомства слова зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.
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Он отметил, что пожары в Ногинском лесничестве были вблизи населённого пункта Бисерово. К вечеру горение ликвидировали, но из-за высоких ночных температур почва не успевает остывать.
"С самого утра на месте вчерашних пожаров уже работают наши специалисты. Осуществляется проливка тлеющей древесины и подстилки", - добавил Филимонов.
В комитете уточнили, что за 24 августа пожары зафиксировали в Ногинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Клинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Истринском лесничествах.
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