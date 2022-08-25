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В Подмосковье за сутки потушили 16 лесных пожаров
В Подмосковье за сутки потушили 16 лесных пожаров - РИА Новости, 25.08.2022
В Подмосковье за сутки потушили 16 лесных пожаров
За прошедшие сутки в Московской области ликвидировали 16 лесных пожаров на общей площади в 10,14 гектара, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:31
2022-08-25T10:31
2022-08-25T10:31
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области ликвидировали 16 лесных пожаров на общей площади в 10,14 гектара, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства."Вчера на землях лесного фонда Московской области ликвидировано 16 возгораний на общей площади 10,14 га. Самыми сложными возгораниями стали три пожара из четырех ликвидированных в Ногинском лесничестве. Возгорания произошли недалеко друг от друга, площади их ликвидации составили 0,6 га, 1,5 га и 4,5 га", - приводят в Telegram-канале ведомства слова зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.Он отметил, что пожары в Ногинском лесничестве были вблизи населённого пункта Бисерово. К вечеру горение ликвидировали, но из-за высоких ночных температур почва не успевает остывать."С самого утра на месте вчерашних пожаров уже работают наши специалисты. Осуществляется проливка тлеющей древесины и подстилки", - добавил Филимонов.В комитете уточнили, что за 24 августа пожары зафиксировали в Ногинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Клинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Истринском лесничествах.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье за сутки потушили 16 лесных пожаров
Зампред правительства Филимонов: в Подмосковье за сутки потушили 16 лесных пожаров