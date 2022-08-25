https://ria.ru/20220825/pozhary-1812009655.html

В Подмосковье за сутки потушили 16 лесных пожаров

В Подмосковье за сутки потушили 16 лесных пожаров - РИА Новости, 25.08.2022

В Подмосковье за сутки потушили 16 лесных пожаров

За прошедшие сутки в Московской области ликвидировали 16 лесных пожаров на общей площади в 10,14 гектара, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T10:31

2022-08-25T10:31

2022-08-25T10:31

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области ликвидировали 16 лесных пожаров на общей площади в 10,14 гектара, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства."Вчера на землях лесного фонда Московской области ликвидировано 16 возгораний на общей площади 10,14 га. Самыми сложными возгораниями стали три пожара из четырех ликвидированных в Ногинском лесничестве. Возгорания произошли недалеко друг от друга, площади их ликвидации составили 0,6 га, 1,5 га и 4,5 га", - приводят в Telegram-канале ведомства слова зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.Он отметил, что пожары в Ногинском лесничестве были вблизи населённого пункта Бисерово. К вечеру горение ликвидировали, но из-за высоких ночных температур почва не успевает остывать."С самого утра на месте вчерашних пожаров уже работают наши специалисты. Осуществляется проливка тлеющей древесины и подстилки", - добавил Филимонов.В комитете уточнили, что за 24 августа пожары зафиксировали в Ногинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Клинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Истринском лесничествах.

https://ria.ru/20220825/zagryaznenie-1811995659.html

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московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье)