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В Нижегородской области локализовали крупный природный пожар

В Нижегородской области локализовали крупный природный пожар - РИА Новости, 25.08.2022

В Нижегородской области локализовали крупный природный пожар

Крупный природный пожар в Воротынском районе Нижегородской области удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:28

2022-08-25T17:28

2022-08-25T17:33

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Крупный природный пожар в Воротынском районе Нижегородской области удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На данный момент пожар в Воротынском районе локализован, его дальнейшее распространение удалось остановить", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что к ликвидации возгорания привлечены аэромобильные группировки МЧС из Татарстана, Чувашии, Пензенской и Кировской областей, а также подразделения Авиалесоохраны - всего 885 человек и 157 единиц техники.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1812115746.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, россия, кировская область