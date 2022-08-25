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В Нижегородской области локализовали крупный природный пожар
В Нижегородской области локализовали крупный природный пожар - РИА Новости, 25.08.2022
В Нижегородской области локализовали крупный природный пожар
Крупный природный пожар в Воротынском районе Нижегородской области удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:28
2022-08-25T17:28
2022-08-25T17:33
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
россия
кировская область
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Крупный природный пожар в Воротынском районе Нижегородской области удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На данный момент пожар в Воротынском районе локализован, его дальнейшее распространение удалось остановить", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что к ликвидации возгорания привлечены аэромобильные группировки МЧС из Татарстана, Чувашии, Пензенской и Кировской областей, а также подразделения Авиалесоохраны - всего 885 человек и 157 единиц техники.
https://ria.ru/20220825/pozhary-1812115746.html
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, россия, кировская область
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Россия, Кировская область
17:28 25.08.2022 (обновлено: 17:33 25.08.2022)
В Нижегородской области локализовали крупный природный пожар
МЧС: в Воротынском районе Нижегородской области локализовали крупный природный пожар