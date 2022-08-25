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В Ростове-на-Дону загорелся камыш, к тушению привлекли вертолет - РИА Новости, 25.08.2022
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В Ростове-на-Дону загорелся камыш, к тушению привлекли вертолет
В Ростове-на-Дону загорелся камыш, к тушению привлекли вертолет - РИА Новости, 25.08.2022
В Ростове-на-Дону загорелся камыш, к тушению привлекли вертолет
Камыш загорелся в районе улицы Чемордачка в Ростове-на-Дону, для тушения пожара вылетел вертолет Ми-8, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:05
2022-08-25T17:05
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
ростов-на-дону
ростовская область
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости. Камыш загорелся в районе улицы Чемордачка в Ростове-на-Дону, для тушения пожара вылетел вертолет Ми-8, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области."В районе улицы Чемордачка произошло загорание сухой растительности. В 15.10 объявлен ранг пожара №2, горит камыш. По оперативным данным - 1,5 километра по фронту", - сказал он.В 15.30 для тушения пожара вылетел вертолет МЧС России Ми-8. Огонь тушат почти 60 человек и около 20 единиц техники.
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россия
ростов-на-дону
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ростов-на-дону, ростовская область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Природные пожары в России
17:05 25.08.2022
 
В Ростове-на-Дону загорелся камыш, к тушению привлекли вертолет

ГУМЧС: в Ростове-на-Дону загорелся камыш, к тушению привлекли вертолет Ми-8

© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС на месте возгорания камыша в Самарской области
Сотрудник МЧС на месте возгорания камыша в Самарской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС на месте возгорания камыша в Самарской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости. Камыш загорелся в районе улицы Чемордачка в Ростове-на-Дону, для тушения пожара вылетел вертолет Ми-8, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"В районе улицы Чемордачка произошло загорание сухой растительности. В 15.10 объявлен ранг пожара №2, горит камыш. По оперативным данным - 1,5 километра по фронту", - сказал он.
В 15.30 для тушения пожара вылетел вертолет МЧС России Ми-8. Огонь тушат почти 60 человек и около 20 единиц техники.
Сотрудник МЧС тушит лесной пожар в поселке Деулино в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШРостов-на-ДонуРостовская областьПриродные пожары в России
 
 
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