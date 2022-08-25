https://ria.ru/20220825/pozhar-1812143269.html

В Ростове-на-Дону загорелся камыш, к тушению привлекли вертолет

В Ростове-на-Дону загорелся камыш, к тушению привлекли вертолет - РИА Новости, 25.08.2022

В Ростове-на-Дону загорелся камыш, к тушению привлекли вертолет

Камыш загорелся в районе улицы Чемордачка в Ростове-на-Дону, для тушения пожара вылетел вертолет Ми-8, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:05

2022-08-25T17:05

2022-08-25T17:05

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

ростов-на-дону

ростовская область

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости. Камыш загорелся в районе улицы Чемордачка в Ростове-на-Дону, для тушения пожара вылетел вертолет Ми-8, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области."В районе улицы Чемордачка произошло загорание сухой растительности. В 15.10 объявлен ранг пожара №2, горит камыш. По оперативным данным - 1,5 километра по фронту", - сказал он.В 15.30 для тушения пожара вылетел вертолет МЧС России Ми-8. Огонь тушат почти 60 человек и около 20 единиц техники.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html

россия

ростов-на-дону

ростовская область

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ростов-на-дону, ростовская область, природные пожары в россии