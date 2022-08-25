Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии произошел пожар на заводе по производству нефтепродуктов - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/pozhar-1811993038.html
В Башкирии произошел пожар на заводе по производству нефтепродуктов
В Башкирии произошел пожар на заводе по производству нефтепродуктов - РИА Новости, 25.08.2022
В Башкирии произошел пожар на заводе по производству нефтепродуктов
Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии по производству нефтепродуктов в башкирских Туймазах, где в ночь на четверг горел мазут на площади 100... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:04
2022-08-25T09:04
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
УФА, 25 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии по производству нефтепродуктов в башкирских Туймазах, где в ночь на четверг горел мазут на площади 100 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.Ведомство сообщает, что горение на предприятии началось в 03.48 (01.48 мск). На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение мазута на площади 100 квадратных метров."По предварительным данным, в процессе перекачки на сливо-наливной эстакаде мазута из железнодорожного вагона в наземный резервуар произошёл розлив с последующим загоранием мазута. Горение происходит в районе 4 резервуаров из 10 расположенных параллельно стоящих друг с другом (объем резервуаров 120 куб м)", - говорится в сообщении.В 5.27 (3.27 мск) открытое горение было ликвидировано, в 6.44 (4.44 мск) – полная ликвидация пожаре, указали в ведомстве. Погибших и травмированных нет, информирует ГУ МЧС по региону.Отмечается, что на тушение привлекались 56 человек и 19 единиц техники.
https://ria.ru/20220203/pozhary-1770950301.html
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
09:04 25.08.2022
 
В Башкирии произошел пожар на заводе по производству нефтепродуктов

Мазут загорелся на заводе по производству нефтепродуктов в башкирских Туймазах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 25 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии по производству нефтепродуктов в башкирских Туймазах, где в ночь на четверг горел мазут на площади 100 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Ведомство сообщает, что горение на предприятии началось в 03.48 (01.48 мск). На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение мазута на площади 100 квадратных метров.
"По предварительным данным, в процессе перекачки на сливо-наливной эстакаде мазута из железнодорожного вагона в наземный резервуар произошёл розлив с последующим загоранием мазута. Горение происходит в районе 4 резервуаров из 10 расположенных параллельно стоящих друг с другом (объем резервуаров 120 куб м)", - говорится в сообщении.
В 5.27 (3.27 мск) открытое горение было ликвидировано, в 6.44 (4.44 мск) – полная ликвидация пожаре, указали в ведомстве. Погибших и травмированных нет, информирует ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что на тушение привлекались 56 человек и 19 единиц техники.
Пожар на мебельной фабрике в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 19:53
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала