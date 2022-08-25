https://ria.ru/20220825/pozhar-1811993038.html

В Башкирии произошел пожар на заводе по производству нефтепродуктов

В Башкирии произошел пожар на заводе по производству нефтепродуктов - РИА Новости, 25.08.2022

В Башкирии произошел пожар на заводе по производству нефтепродуктов

Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии по производству нефтепродуктов в башкирских Туймазах, где в ночь на четверг горел мазут на площади 100... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:04

2022-08-25T09:04

2022-08-25T09:04

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 25 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии по производству нефтепродуктов в башкирских Туймазах, где в ночь на четверг горел мазут на площади 100 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.Ведомство сообщает, что горение на предприятии началось в 03.48 (01.48 мск). На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение мазута на площади 100 квадратных метров."По предварительным данным, в процессе перекачки на сливо-наливной эстакаде мазута из железнодорожного вагона в наземный резервуар произошёл розлив с последующим загоранием мазута. Горение происходит в районе 4 резервуаров из 10 расположенных параллельно стоящих друг с другом (объем резервуаров 120 куб м)", - говорится в сообщении.В 5.27 (3.27 мск) открытое горение было ликвидировано, в 6.44 (4.44 мск) – полная ликвидация пожаре, указали в ведомстве. Погибших и травмированных нет, информирует ГУ МЧС по региону.Отмечается, что на тушение привлекались 56 человек и 19 единиц техники.

https://ria.ru/20220203/pozhary-1770950301.html

республика башкортостан

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан