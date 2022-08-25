14:01 25.08.2022 (обновлено: 15:19 25.08.2022)
В Польше сносят памятник солдатам Красной армии
В польском городе Бжег сносят памятник солдатам Красной армии
Кадр видео сноса памятника солдатам Красной армии в городе Бжег
Кадр видео сноса памятника солдатам Красной армии в городе Бжег
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В польском городе Бжег сносят советский памятник солдатам Красной армии, сообщает ABC News.
"Монумент в Бжеге является 24-м из 60, которые были определены как подлежащие сносу. Работы по демонтажу памятника в городе продлятся несколько дней", — заявил спикер Института национальной памяти по ликвидации коммунистических символов Рафаль Лешкевич.
В статье отмечается, что это стало частью более широкой кампании польского Института национальной памяти, отвечающего за мемориальную работу, по ликвидации коммунистических символов.
За последние годы в Польше уничтожили сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши закон о декоммунизации коснется около 230 мемориалов Красной армии.
За последние годы в Польше уничтожили сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши закон о декоммунизации коснется около 230 мемориалов Красной армии.
Аналогичную кампанию также развернули власти Литвы, Латвии и Эстонии — в Вильнюсе снесут памятник на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы, в Латвии уже несколько дней разрушают памятник освободителям Риги, а в Эстонии демонтировали танк Т-34 в Нарве и еще шесть монументов в Нарве.
Власти России не раз отмечали, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении Москвы есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать.
10 августа, 19:31Бастрыкин поручил расследовать снос советских памятников в Европе