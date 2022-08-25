https://ria.ru/20220825/pamyatnik-1812080658.html

В Польше сносят памятник солдатам Красной армии

В Польше сносят памятник солдатам Красной армии - РИА Новости, 25.08.2022

В Польше сносят памятник солдатам Красной армии

В польском городе Бжег сносят советский памятник солдатам Красной армии, сообщает ABC News. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:01

2022-08-25T14:01

2022-08-25T15:19

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В польском городе Бжег сносят советский памятник солдатам Красной армии, сообщает ABC News."Монумент в Бжеге является 24-м из 60, которые были определены как подлежащие сносу. Работы по демонтажу памятника в городе продлятся несколько дней", — заявил спикер Института национальной памяти по ликвидации коммунистических символов Рафаль Лешкевич.В статье отмечается, что это стало частью более широкой кампании польского Института национальной памяти, отвечающего за мемориальную работу, по ликвидации коммунистических символов.За последние годы в Польше уничтожили сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши закон о декоммунизации коснется около 230 мемориалов Красной армии.Аналогичную кампанию также развернули власти Литвы, Латвии и Эстонии — в Вильнюсе снесут памятник на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы, в Латвии уже несколько дней разрушают памятник освободителям Риги, а в Эстонии демонтировали танк Т-34 в Нарве и еще шесть монументов в Нарве.Власти России не раз отмечали, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении Москвы есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать.

https://ria.ru/20220810/pamyatnik-1808718414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, польша, россия